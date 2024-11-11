Amazon, teslimatta çalışan sürücüleri için özel bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor.

E-ticaret geliştikçe teslimatların mümkün olan en kısa sürede yapılması da büyük önem kazandı. Markasını konumlandırırken de hızlı teslimatı öne çıkaran Amazon, şimdi de kargo araçlarının sürücüleri için özel bir akıllı gözlük geliştiriyor. Konuya yakın kaynaklar bu iddiaları doğruluyor.

Gözlükler, başarılı olmaları hâlinde sürücülere küçük bir gömülü ekranda adım adım ne yöne gideceklerini gösterecek. Bu ekranda ayrıca rotalar, durulacak yerler gibi bilgiler de yer alacak. Yani Amazon sürücüleri bir anlamda bilgisayar oyunlarındaki gibi minimap açarak çalışmaya devam edecekler.

Amaç saniyeleri kazanmak

Bu şekilde adım adım yol tarifi sayesinde Amazon, sürücülerinin daha hızlı teslimat yapabilmesini sağlayacak. Ayrıca çitler, duvarlar gibi engellerin etrafından da dolanabilmeleri için yönlendirilecekler. Böylece her bir teslimat biraz daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Amazon'un yılda 7,7 milyar paket teslim ettiğini göz önüne alırsak, paket başına sadece 1 saniye bile kazandığında yaklaşık 250 kişilik ek bir iş gücüne kavuşmuş oluyor.

Amazon son dönemde paket başına teslimat maliyetini azaltmak için çalışmalarına devam ediyor. Buradan elde edilecek olan kâr sayesinde firma, rakipleri ile olan mücadelesinde bir adım öne geçmeyi planlıyor. Yıllardır kendi teslimat zincirini geliştirmeye devam eden Amazon'un kendi havayolu şirketi, tır ve kamyon taşımacılık departmanı ve şehir içi depolardan oluşan devasa bir tedarik zinciri bulunuyor.