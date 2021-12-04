AMD'den Bütçe Dostu İki Yeni GPU Geliyor

Forumlarda dolaşan dedikodulara göre AMD, fiyatıyla çok da el yakmayan iki yeni GPU geliştirdi. RX 6500 XT ve RX 6400 isimli yeni GPU'ların 2022 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Etrafta AMD'nin bir çift cüzdan dostu grafik kartı geliştirmiş olduğu söylentileri dolaşıyor. Söylentilere göre RX 6500 XT ve RX 6400 isimli GPU’lardan ilki önümüzdeki ocak ayı içerisinde satışa sunulacak.

VideoCardz’a göre bilgilerin sızdırıldığı forum olan Bilibili en güvenilir kaynaklardan olmasa da, bilgiyi sızdıran kişi son derece tutarlı bir sızdırma geçmişine sahip. RX 6500 XT’den daha da ucuz olması beklenen 6400 XT’nin de mart ayında geleceğini belirten sızıntıya göre ayrıca, söz konusu AMD kartlarının her ikisi için de VRAM yüklemesinin 4 GB olduğu ve RX 6400’ün PSU’nuza bağlanmasının gerekli olmadığı söyleniyor.

GPU'ların 1080p oyunları desteklemesi bekleniyor

Daha önceki spekülasyonlar; her iki ürünün de Navi 24 GPU kullanacağını, RX 6500 XT’nin tam 1.020 akış işlemcisi ile donatılacağını, RX 6400’ün ise 768 SP olacağını öngörmüştü. Yalnızca 4 GB bellek sınırına rağmen, bu bütçe dostu kartlarının orta düzeyde ayrıntı seviyelerine sahip 1080p oyunları desteklemesi bekleniyor.

Buna ek olarak NVIDIA'nın da 2022 yılının Nisan ayında çıkması beklenen 8 GB VRAM ile çalışan bir RTX 3050 masaüstü varyantı bulunuyor. Eğer doğruysa bunun, AMD’nin ucuz GPU lansmanlarının hemen ardından gerçekleşerek uygun fiyatlı grafik kartlarına yeni bir soluk getirmesi oldukça muhtemel. Ancak NVIDIA'nın CEO'sunun stok sorunlarının 2022 boyunca ortadan kalkmayacağını açıkça belirttiğini de göz önüne alınırsak, ‘ulaşılabilirlik’ sorunuyla karşı karşıya kalınmasının mümkün olduğunu söylenebilir.

AMD, GPU'lar için arz ve talep dengesi konusunda biraz daha iyimser şeyler söylese de 2022'de durumların gidişatının düzelmesini beklemek biraz fazla iyimser bir yaklaşım olabilir.