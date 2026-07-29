Apple, tarihinde ilk kez 5 trilyon dolar değere ulaştı. Bunu tarihte yapan 2'inci şirket oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, küresel finans piyasalarında nadir görülen tarihi bir finansal başarıya imza attı. Firma, 28 Temmuz 2026 Salı günü içi hisse fiyatının 340 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte şimdiye kadar ulaşamadığı bir seviyeye ulaşmayı başardı.

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Apple’ın piyasa değeri, 5 trilyon barajını ilk kez geride bıraktı. Şirketin dolaşımdaki tüm hisselerinin toplam değerini ifade eden piyasa değeri, işlem gününün ilerleyen saatlerinde hisse fiyatındaki dalgalanmalar nedeniyle inişli çıkışlı bir grafik sergilese de ulaşılan bu rakam finans dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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5 trilyon doların altına tekrar düşse de en değerli şirket ünvanını koruyor

Piyasa değerindeki bu yukarı yönlü ivme, teknoloji sektöründeki sıralamaları da yeniden hareketlendirdi. Şirket, elde ettiği bu değer artışıyla birlikte çip üreticisi NVIDIA’yı bir kez daha geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi unvanını geri aldı. 5 trilyon doların altına düşse de bu haberin yazıldığı sırada hâlâ zirvede Apple bulunuyor.

Tarihte 5 trilyon dolar piyasa değerini geçen yalnızca 2 şirket bulunduğunu belirtelim. Apple'a ek olarak NVIDIA da daha önce bu eşiği geçmeyi başarmıştı.

Dünyanın en değerli şirketleri (29 Temmuz)