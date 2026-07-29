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Elektrikli Arabaların Lastikleri Neden Daha Pahalı?

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Elektrikli araç sahipleri lastik değiştirme zamanı geldiğinde fiyatların beklediklerinden daha yüksek olduğunu fark edebiliyor. Peki elektrikli otomobiller için üretilen lastikleri bu kadar farklı ve pahalı yapan detaylar neler?

Elektrikli Arabaların Lastikleri Neden Daha Pahalı?
Deniz Şen Deniz Şen /

Elektrikli otomobiller hayatımıza yalnızca farklı bir motor sistemi getirmedi. Lastikten fren sistemine kadar birçok parça, bu yeni teknolojiye uyum sağlayacak şekilde yeniden tasarlandı. Bu nedenle elektrikli araçlarda kullanılan lastikler de standart bir otomobil lastiğinden farklı özelliklere sahip oluyor.

Peki bu fark sadece pazarlama mı, yoksa gerçekten teknik bir nedeni var mı? Bu içerikte elektrikli araç lastiklerinin neden daha yüksek fiyatlara satıldığını, hangi özelliklere sahip olduğunu ve standart lastiklerden hangi yönleriyle ayrıldığını adım adım inceleyeceğiz.

İçerikten Görseller

Elektrikli Arabaların Lastikleri Neden Daha Pahalı?
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İlk sebep, elektrikli araçların daha ağır olması.

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Elektrikli otomobillerde batarya paketi aracın toplam ağırlığını ciddi şekilde artırıyor. Aynı segmentteki içten yanmalı bir otomobille karşılaştırıldığında elektrikli versiyon, yüzlerce kilogram daha ağır olabiliyor. Bu ekstra yükü güvenle taşımak için lastiklerin karkas yapısı daha güçlü tasarlanıyor. Daha dayanıklı malzeme kullanımı ve güçlendirilmiş yapı da doğal olarak üretim maliyetini artırıyor.

Karkas yapısı, lastiğin dışarıdan görünmeyen, yük taşıyan ana iskeletidir. Lastiğin şeklini koruyan ve aracın ağırlığını taşımasını sağlayan katmanlardan oluşur.

Anlık yüksek tork lastikleri daha fazla zorluyor.

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Elektrik motorları maksimum torkunu ilk hareket anından itibaren sunabiliyor. Bu da özellikle kalkışlarda lastiklerin çok daha yüksek kuvvetlere maruz kalmasına neden oluyor. Üreticiler bu yükü karşılayabilmek için daha dayanıklı hamurlar ve özel desen tasarımlar geliştiriyor. Böylece hem yol tutuş korunuyor hem de lastiğin ömrü uzatılmaya çalışılıyor.

Aracın menzili de önemli...

Eylül Ayında Satışa Çıkacak Togg T10F Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey! Tasarımı, Özellikleri, Menzili...

Elektrikli araçlarda her kilometre önemli. Bu yüzden üreticiler enerji tüketimini azaltmak için düşük yuvarlanma direncine sahip lastikler geliştiriyor. Bu sayede araç daha az enerji harcıyor ve tek şarjla daha uzun menzil sunabiliyor. Ancak bu dengeyi sağlamak için kullanılan özel kauçuk karışımları ve üretim teknikleri maliyeti artırabiliyor.

Özetle, elektrikli araç lastiklerinin daha pahalı olmasının arkasında tek bir neden bulunmuyor. Daha yüksek taşıma kapasitesi, anlık torka dayanıklılık, düşük yuvarlanma direnci, sessiz sürüş teknolojileri ve Ar-Ge yatırımları bir araya geldiğinde fiyat farkı ortaya çıkıyor.

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YORUMLAR

(1)
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mesut baysal 1 saat önce
BYD'yi karalayan bir sürü haber yapıldı. Fabrika açacaktı vazgeçti. Şimdi gidin DTÖ'nün Türkiye aleyhine verdiği kararı haber yapın ki millet ne olduğunu bilsin.
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
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