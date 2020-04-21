Fiyat/performans ürünleriyle pek çok kullanıcının beğenisini kazanan AMD, Ryzen 3000 serisine ait iki yeni bütçe dostu işlemci tanıttı. Her ikisi de 120 doların altında fiyat etiketine sahip olan işlemciler, 21 Mayıs'tan itibaren raflardaki yerini alacak.

Dünyanın en büyük yonga üreticilerinden AMD, Ryzen 3000 serisi işlemcilerini ilk olarak Temmuz 2019’da tanıtmıştı. O dönemde Ryzen 3000 serisinin giriş seviyesinde Ryzen 5 3600 ve tepe modelde Ryzen 9 3900X satışa sunuluyordu. Bugünse şirket, yeni B550 yonga setiyle birlikte genişleyen Ryzen 3000 ailesini tanıttı.

AMD Zen 2 tabanlı bu iki yeni işlemci, şirketin sektördeki en büyük rakibi Intel’e karşı bütçe dostu konumunu sağlamlaştıracak gibi görünüyor çünkü her iki işlemci de 120 doların altında fiyat etiketine sahip. Gelin sözü daha fazla uzatmadan önce işlemcilerin özelliklerine, daha sonraysa fiyatlarına bakalım.

AMD’nin Ryzen 3000 serisi yeni bütçe dostu işlemcileri neler sunuyor?

7 nm Zen 2 mikro mimarisine dayanan Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X’in her ikisi de 4 çekirdek ve 8 iş parçacığından oluşuyor. Bu noktada Ryzen 3 3100, 3,6 GHz temel çalışma hızıyla gelirken 3,9 GHz’e kadar overclock'u destekliyor. Öte yandan bir üst model olan Ryzen 3 3300X, 3,8 GHz temel çalışma hızında ve 4,3 GHz’e kadar overclock'u destekliyor.

Her ikisi de 18 MB önbelleğe sahip olan işlemciler, bununla birlikte 65 W’lık bir TDP değerine sahip. Bu değerler, AMD’nin güç tüketimi noktasında Intel’e karşı olan üstünlüğünü koruyacağı anlamına geliyor.

Ryzen 3100 ve 3300X’in fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi:

Bütçe dostu ürünleriyle son yıllarda birçok kullanıcının beğenisini kazanmayı başaran AMD, yeni işlemcilerinde de uygun fiyat politikasını devam ettirecek. Öyle ki Ryzen 3 3100, yalnızca 99 dolarlık (691 TL + vergiler) fiyat etiketine sahipken bir üst model olan Ryzen 3 3300X ise 120 dolardan (838 TL + vergiler) raflardaki yerini alacak.

Yukarıda belirtilen fiyatlara ülkemizdeki vergilerin dâhil edilmediğini hatırlattıktan sonra işlemcilerin piyasaya sürülme tarihine geçebiliriz. Her ikisi de AMD Wraith fanla kutusundan çıkacak olan işlemciler, 21 Mayıs’tan itibaren satın alınabilir olacak.

AMD, yeni B550 yonga setini de tanıttı:

Yazımızı noktalamadan önce AMD’nin Ryzen 3000 serisi yeni işlemcileriyle birlikte tanıttığı B550 yonga setinden de kısaca bahsedelim. 16 Haziran’da perakende satışları başlayacak olan B550 yonga seti, AM4 soketiyle birlikte yeni nesil Ryzen 4000 APU’larla ve Ryzen 4000 masaüstü işlemcilerle uyumlu olacak. PCI 4.0 standardıyla birlikte gelen ve overclock'u destekleyen yonga setinin düşük ve orta bütçeli PC toplayan kişiler için iyi bir seçenek olacağı düşünülüyor.