Sony, 2020 TIPA Ödülleri’ne Kazandığı 4 Ödülle Damga Vurdu

Japon teknoloji devi Sony, İspanya merkezli Teknik Görüntüleme Basını Derneği (Technical Image Press Association) tarafından düzenlenen 2020 TIPA Ödülleri’nde, En İyi Fotoğraf İnovasyonu ve En İyi Full Frame Profesyonel Fotoğraf Makinesi dahil olmak üzere toplam dört kategoride ödüle layık görüldü.

Sony, fotoğraf ve görüntüleme sektörüne getirdiği inovatif çözümlerin mevyesini 2020 TIPA Ödülleri’nde aldı. Japon devi, İspanya merkezli Teknik Görüntüleme Basını Derneği (Technical Image Press Association - TIPA) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen organizasyondan dört ödülle döndü.

Gerçek Zamanlı Takip Teknolojisi ile En İyi Fotoğraf İnovasyonu ödülünü, A7R IV modeli ile En İyi Full Frame Profesyonel Fotoğraf Makinesi ödülünü, A6600 ile En İyi APS-C Tipi Fotoğraf Makinesi Uzmanı, ve RX100 VII ile En İyi Uzman Kompakt Fotoğraf Makinesi ödülünü kazanan Sony, dijital görüntüleme sektöründeki hakim konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sony, Gerçek Zamanlı Takip Teknolojisi ile "En İyi Fotoğraf İnovasyonu” kategorisinde ödüle layık görüldü

Japon teknoloji devi Sony’e En İyi Fotoğraf İnovasyonu ödülünü getiren Gerçek Zamanlı Takip Teknolojisi, Otomatik Odaklama teknolojisine yeni bir soluk getiriyor. Söz konusu sistem, fotoğrafçı nesneyi deklanşöre yarım basarak belirledikten sonra, çerçeve içerisinde nereye hareket ederse etsin onu takip ediyor.

Netliği korumak için Yapay Zeka ve “öğrenilmiş” nesne bilgisinden güç alan Gerçek Zamanlı Takip Teknolojisi, renk, parlaklık, uzaklık ile yüz ve göz yapısı gibi bilgileri kullanıyor. Otomatik olarak objenin gözünü, çerçeve içerisinde görünür olduğu anda tespit eden sistem, hız ve kesinlik bakımından muazzam bir deneyim sunuyor.

Sony A7R IV

En İyi Full Frame Profesyonel Fotoğraf Makinesi ödülünü kazanan Sony A7R IV modeli, 61.2MP CMOS tam kare sensör ile geliyor. 4 ya da 16 çekimli yüksek çözünürlüklü piksel değişikliği modlarına sahip olan cihaz, 10 fps sürekli çekim hızı ve tam sensör genişliğinde 4K video kaydı yapabiliyor.

Sony A6600

En İyi APS-C Tipi Fotoğraf Makinesi Uzmanı ödülüne layık görülen Sony A6600 ise 4K kayıt ve gövde içi görüntü sabitleme sistemi ile özellikle sosyal medyada içerik üreten kişiler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Kompakt bir forma sahip olan makine, saniyede 11 kareye kadar çekim yapabiliyor ve sınıfının en iyi pil ömrünü sunuyor.

Hem fotoğraf hem de video çekimleri için biçilmiş kaftan olan Sony A6600, yeni nesil Gerçek Zamanlı Takip Teknolojisi sayesinde nesne takibi, yüz tanıma ve göz algılama gibi işlevleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Sony RX100 VII

Son olarak En İyi Uzman Kompakt Fotoğraf Makinesi ödülünü kucaklayan Sony RX100 VII’e de kısaca göz atalım. Cep boyutunda oldukça kompakt bir gövdeye sahip olan makine, sahip olduğu etkileyici özellikler ile profesyonel fotoğraf makinelerine kafa tutuyor.

Optik görüntü sabitlemeyi ve göz kamaştıran 20fps’lik kesintisiz çekim hızını destekleyen Sony RX100 VII, 1.0-tipi yığma yapılı 20.1MP Exmor RS CMOS görüntü sensörü ile geliyor. 4K video ve 1000 fps’ye varan Süper Ağır Çekim video kaydı yapabilen fotoğraf makinesi, DRAM çipi sayesinde verileri inanılmaz bir hızda işleyebiliyor.