Android kullanıcılarının karşısına çıkan instant apps kavramı, bilmeyenler için korkutucu olabilir hatta virüs bile zannedilebilir. Google Play Store’da bulunan mobil uygulamaları cihazınıza indirmeden deneme imkanı sunan instant apps nedir, nasıl kullanılır, nasıl kapatılır gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Pek çok Android telefon kullanıcısı instant apps kavramı ile güneşli, güzel bir günde telefonlarında gördükleri ‘Instant app güncelleniyor’ bildirimi ile tanıştılar ve gergin anlar yaşadılar. Uzun yıllardır kullanımda olan bir özellik olsa da pek çok Android kullanıcısı instant apps nedir, nasıl kullanılır bilmiyor hatta meraklıları dışında böyle bir özellik olduğundan haberdar bile olmuyorlar.

Peki, instant apps nedir? Öncelikle belirtmek gerekiyor ki bu kesinlikle bir virüs değil hatta bizzat Google tarafından Android kullanıcılarına özel geliştirilen bir özellik. Adı itibarıyla bazı kullanıcılar Instagram eklentisi zannedebilir ancak o hiç değil. Instant apps nedir sorusunun yanıtına kısaca daha yakından bakalım ve bu özellik nasıl kullanılır, nasıl açılır, nasıl kapatılır sorularını yanıtlayalım.

Instant apps nedir?

Instant apps; Google tarafından Android kullanıcılarına özel olarak geliştirilen, kullanıcıların Google Play Store üzerinden ulaşabilecekleri instant apps uyumlu mobil uygulamaları cihazlarına indirmeden kullanabilecekleri bir özelliktir. Android telefonlarda genelde bu özellik varsayılan olarak devre dışı durumdadır.

Instant apps özelliği ile yalnızca instant apps uyumlu mobil uygulamaları indirmeden kullanabiliyorsunuz. Böylece mobil uygulama ile indirmeden bir deneme sürüşü yapmış ya da uygulama ile kısa bir işiniz varsa onu indirmeden halletmiş oluyorsunuz. Android Oreo ve üzeri telefonlarda kullanılabilen instant apps özelliğinin kullanılabilir olması tamamen uygulama geliştiricisinin böyle bir modül yaratıp yaratmamasına bağlı.

Instant apps nasıl kullanılır?

Adım #1: Cihazınızın Ayarlar sayfası üzerinden instant apps özelliğini aktif hale getirin.

Cihazınızın Ayarlar sayfası üzerinden instant apps özelliğini aktif hale getirin. Adım #2: Google Play Store üzerinden bir uygulama aratın.

Google Play Store üzerinden bir uygulama aratın. Adım #3: Uygulama instant apps uyumlu ise İndir butonunun yanındaki Şimdi Dene butonuna dokunun.

Uygulama instant apps uyumlu ise İndir butonunun yanındaki Şimdi Dene butonuna dokunun. Adım #4: Mobil uygulamayı cihazınıza indirmeden kullanın.

Android cihazınızda instant apps özelliğinin aktif durumda olduğundan emin olduktan sonra uyumlu tüm mobil uygulamaları indirmeden kullanabilirsiniz. Yalnızca Play Store üzerinden değil, herhangi bir yerde karşınıza çıkan bir mobil uygulamayı da instant apps özelliği ile indirmeden kullanma şansınız var.

Instant apps özelliğinin açık kalmasında herhangi bir sakınca yok ancak illa kapatmak istiyorsanız Ayarlar sayfası üzerinden kapatabilirsiniz. Genel olarak Uygulamalar başlığı altında olan instant apps özelliği, marka ve modele göre değişen başlıklar altında da bulunabilir. Cihazınızda instant apps olarak arama yaparak da bu özelliğe ulaşabilirsiniz.

Instant apps nasıl çalışıyor?

Herhangi bir mobil uygulamayı Şimdi Dene butonu ile açtığınız zaman cihazınıza yalnızca o sayfa indiriliyor. Tıpkı mobil internet tarayıcınızdan farklı internet sitelerine girmek gibi düşünebilirsiniz. Açtığınız o sayfanın modülü cihazınıza indiriliyor ancak tüm mobil uygulama indirilmediği için cihazınızda bir yer kaplamıyor.

Google, instant apps özelliğini tanıtırken bir parkmetre uygulamasını örnek göstermiştir. O an kullanmak istediğiniz parkmetre uygulamasını instant apps ile açıyor, ödeminizi yapıyor ve yolunuza devam ediyorsunuz. Sistem tam olarak mobil uygulama dışında kullanılmayan özelliklerin, mobil uygulamanın yalnızca o modülünün cihaza yüklenmesi ile kullanılmasını sağlamak üzerine kurulu.

Instant apps hakkında bilinmesi gerekenler:

Instant apps nedir sorusunun oldukça kısa bir yanıtı olsa da hala bu özellik biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Öncelikle bu özelliğin amacının uygulamaları denemek ve olası dolandırıcılıkların önüne geçmek olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir amaç ise kısa süreli kullanımlar için kullanıcıyı uygulama indirmeye zorlamadan işlerini halletmesini sağlamak.

Geliştiricilerin instant apps modülüne yazdıkları kodlara göre değişiklik gösterse bile genel olarak instant apps özelliği ile kullandığınız bir mobil uygulamada, indirerek kullandığınızla aynı hizmetlere erişebilirsiniz. Örneğin bir alışveriş mobil uygulamasını instant apps ile kullandığınız zaman Google ödeme yöntemlerinizle ödeme yapmanız da mümkün.

Instant apps özelliği ile kullandığınız mobil uygulama, cihaz depolama alanında yer kaplamayacaktır. Yalnızca kullandığınız süre boyunca önbellekte belirli bir alan kaplayacaktır ki bu da son derece normal bir durum. Instant apps ile kullandığınız mobil uygulamalar hakkındaki bilgileri yine cihazınızın Uygulamalar başlığı altında görüntüleyebilirsiniz.

Android telefonlarda ansızın karşılaşılan ve bazen virüs zannedilen instant apps nedir, nasıl kullanılır, nasıl çalışır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bilmeniz gereken noktaları anlattık. Kimilerine göre instant apps özelliği ile geleceğin mobil dünyası şekilleniyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.