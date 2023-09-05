Google, Android logosunu yeniledi. Şirketin popüler işletim sisteminin ikonik logosu, üç boyutlu bir görünüm kazandı.

Android 14’ün geniş çapta kullanıma sunulmasına az bir süre kalmışken Google, bugün işletim sistemiyle ilgili önemli bir değişikliği duyurdu. Teknoloji devi, Android’in logosunun yenilenmiş hâlini paylaştı.

Şirket, ikonik yeşil Android logosuna iyileştirmeler uygularken yeni bir görünüm kazandırdı. Ayrıca logodaki herkesin aklına kazınan robotun 3D versiyonu da paylaşıldı.

İşte yeni Android logosu:

Google, paylaştığı blog gönderisinde üç boyutlu görünüm kazanan yeni logonun “Android’in kendisi gibi dinamik görünmesi için” tasarlandığını belirtti. Yenilenmiş logodaki robotun, hem dijital hem de gerçek dünyadaki ortamlarda daha iyi görünmesinin sağlandığı da aktarıldı.

Teknoloji devi, yeni logoyla birlikte Android’in artık küçük harfli “android” isminden uzaklaşarak artık yalnızca büyük “A” ile temsil edilebileceğini söylüyor. Bu şekilde Google logosuyla birlikte yan yana geldiğinde daha dengeli bir görünüm elde edileceğini de ekliyor.

Yenilenen Android logosu, bu yılın sonlarına doğru Android cihazlarda ve diğer yerlerde görünmeye başlayacak.

Android logosunun mevcut hali

Google, on yıldır Android markasını daha modern hâle getirmek için logolarında değişiklikler uyguluyordu. Son olarak 2019 yılında bir değişikliğine gidilmiş ve logoya daha sade bir görünüm kazandırılmıştı.