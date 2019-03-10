Android 9 Pie'ın beta programına 7 akıllı telefon bulunuyordu, Google'dan yapılan açıklamada, Android Q'da bu sayının artırılacağı söylendi.

Android işletim sisteminin yeni versiyonu Android Q’nun, Google Pixel cihazlar için çok yakında önizleme versiyonu çıkacak, bundan birkaç ay sonra ise diğer telefonlara beta sürümü çıkacak. Ancak bu sefer yeni Android sürümünü alacak olan telefon sayısı, önceki yıla göre çok daha fazla olacak.

Google, Android 9 Pie’ın beta programını Essential PH-1, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21 ve Xiaomi Mi MIX 2S’e açmıştı. Ancak gelecek olan bu yeni sürümde Google, beta programına erişimini genişletmeyi ve daha fazla üreticiyle işbirliği yapmayı planlıyor.

Google’ın yaptığı açıklamada, beta testine katılacak firma sayısını veremeyeceklerini ancak yeni trendin oldukça pozitif ve güçlü olduğunu ve bu konuda oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Yeni beta programının ne zaman başlayacağıyla ilgili bir açıklama da yapılmadı.