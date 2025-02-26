En popüler Android telefonlardan bazıları için fiziksel klavyesi olan kılıf üretildi. Şirket, geçtiğimiz yıl da iPhone'lar için fiziksel kılıf üretmeye başlamıştı.

Clicks olarak isimlendirilen bir teknoloji girişimi, Android telefonlarla ilgili dikkat çekici bir çözüm üretmeye başladı. Geçtiğimiz yıl iPhone'lar için fiziksel klavyesi olan kılıflar üretmeye başlayan firma, şimdi de Android telefonlara yöneldi. Şirket, oldukça popüler Android telefonlar için fiziksel tuşları olan kılıflarını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamalara baktığımızda Moto Razr, Moto Razr Plus, Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro ile Samsung Galaxy S25 için kılıf satın alınabileceğini görüyoruz. Tüketiciler, bugün itibarıyla ön sipariş verebilecekleri kılıflarına nisan ayı itibarıyla erişebilecekler.

Peki ya fiyatlar?

Clicks'in internet sitesine göz attığımızda fiyatların fena olmadığını görüyoruz. Bu bağlamda; yukarıda bahsettiğimiz tüm Android telefonlar için bu kılıflar, 139 dolar karşılığında satın alınabilecek. Ancak şirket, lansmana özel efsane bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Samsung Galaxy S25, Moto Razr ve Moto Razr Plus için klavyeli kılıf alan tüketiciler, sadece 49 dolar ödeyecekler. Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro içinse 99 dolar ödeme yapılması gerekecek.

Clicks'in iPhone 14 ve iPhone 15 için ürettiği kılıflar nasıldı?

Klavyeli kılıflar, telefonların USB Type-C girişine bağlanarak aktif hâle getiriliyorlar. Karanlıkta kullanım için arkadan aydınlatmalı olan tuş takımı, Clicks'in yayımladığı mobil uygulama ile özelleştirilebiliyor. Kullanıcılar, bu kılıflarla hem tam ekran görüntü deneyimi hem de nostaljik bir deneyim yaşamış oluyorlar.

Clicks'in klavyeli kılıflarını incelemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.