Bir Reddit kullanıcısı, Android telefonuna Windows 11 yüklemeyi başardı. Ancak sonuçlar, bunun pek de iyi bir fikir olmadığını gösterdi.

Bir türlü istenilen seviyeye gelip Windows 10’u geçemeyen Windows 11, şimdi de oldukça ilginç bir olayla karşımıza çıktı. Bir Reddit kullanıcısı, telefonuna Windows 11 eklemeyi başardı.

Windows 11 eklenen telefon, kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Cihaz, birçok kişinin aklına artık etrafımızda olmayan Windows telefonları getirdi.

Windows 11 yükledikten sonra telefonun batarya ömrü kötüleşmiş, aşırı ısınma meydana gelmiş

“anH0I” kullanıcı ismine sahip olan Reddit kullanıcısının paylaştığı görsele yukarıdan ulaşabilirsiniz. Direkt olarak telefonun ekranından Windows 11’in yüklendiği görülebiliyor. Aktardığına göre bunu Android telefonlara Windows yüklemeyi sağlayan Renegade Project ile başarmış. Ancak bu araçla bile düzgünce çalışmasını sağlamak 8 saat civarı sürmüş. Yani pek kolay bir işlem değil.

Gönderiyi gören insanlar, hemen altından Windows 11 olan bir telefonun nasıl bir performans gösterdiğine kullanıcıya dair sorular yönelttiler. Tahmin edebileceğiniz işletim sistemini bu Android cihaza yüklemek gibi çok başarılı sonuçlar vermemiş.

Öyle ki kullanıcının aktardığına göre yükledikten sonra cihazın pil ömrü çok kötü hâle gelmiş. Tamamen bitmesi 2,5 saate kadar düşüyormuş. Herhangi bir hızlı şarj sürücüsü olmadığından dolayı da çok yavaş şarj oluyormuş. Bunun dışında telefonun çok hızlı şekilde aşırı ısındığını da eklemiş. Yani anlayacağınız her ne kadar merak uyandırıcı olsa da cihaza Windows 11’i yüklemek pek mantıklı değil.