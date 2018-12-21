Android Telefonlarda Batarya Kalibrasyonu Neden Gereksiz?

Akıllı telefonlarda nikel pillerden lityum pillere geçiş sonrası, Android telefonların kalibrasyona neden ihtiyaç duymadığına değiniyoruz.

Akıllı telefon üreticileri, günümüzde halen telefonların bataryasını 1-3 ayda en az bir kere kalibre etmenizi öneriyor. Ancak birazdan değineceğimiz üzere, bu sizlere yaşatmak istedikleri bir plasebo etkisinden başka hiçbir şey değil.

Batarya Kalibrasyonu Nedir?

Her batarya, kendi içerisinde bir akıllı çip barındırır. Bu çip, bataryanın o an ne kadar dayanabileceğinin ve doluluk oranının bilgisini ileten bir sinyal gönderir. Siz de bu sinyalle ekranda ne kadar şarjınız kaldığını görürsünüz. Zamanla enerji depolayan bu batarya, doğru sinyal iletememeye ve düzgün hesaplayamamaya başlar. Tam bu aşamada batarya kalibrasyonu devreye girer ve sinyallerin daha doğru iletilmesini sağlar.

Peki, Neden Hiçbir İşe Yaramıyor?

Öncelikle yeni nesil lityum pillerde şarj döngüsü telefonun şarjı sıfırlanınca değil, şarj birim üzerinden eksilir. Şöyle örnek verelim; diyelim telefonunuzun şarjı %40 civarında. Bu telefonun şarjının %0'a düşmesi, ömründen bir birim götürmez. Şarj olup tekrardan %40'a düşünce bir birim düşmüş olur. Bu anlamda telefonun şarjını sürekli sıfırlamanın hiçbir faydası yoktur.

Bir diğer sebep de Android telefonların zaten aktif olarak gönderilen sinyalleri ve batarya istatistiklerini bir araya getirerek size düzgün veriler okutacak metotları var. Yani günümüzde Android telefonlar, sizin elle yapmaya çalıştığınız şeyi düzenli olarak kendi kendine gerçekleştiriyor.

Plasebo etkisine kanmak istiyorsanız elbette seçim sizin; ancak Android telefonların bugün geldiği noktada, telefonun şarjını sıfırla, kapat aç, bir daha sıfırla gibi zaman alacak işlemlere hiç ama hiç gerek yok.