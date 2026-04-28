Ankara’daki BT Tecrübesini Trabzon’a Taşıyan Proadvice, Karadeniz’de Daha Güçlü Bir Döneme Giriyor

Kurumsal teknoloji tarafında bugün en büyük ihtiyaçlardan biri yalnızca ürün bulmak değil; ağı kuracak, sistemi ayağa kaldıracak, güvenliği sağlayacak ve iş sürekliliğini yönetecek doğru çözüm ortağıyla çalışmak.

Proadvice tam da bu noktada konumlanıyor. Ankara merkezli bir sistem entegratörü olarak yıllardır ağ altyapısı, sunucu sistemleri, siber güvenlik, veri yedekleme ve bulut çözümleri gibi alanlarda çalışan şirket, şimdi Trabzon ofisiyle Karadeniz’de daha yakın ve daha hızlı bir yapı kuruyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Proadvice ne yapıyor?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Firma yetkilisi Hakan Yavuz’un çizdiği çerçevede Proadvice’ı yalnızca cihaz kuran ya da donanım satan bir şirket olarak okumak eksik olur. Markanın asıl odağı, kurumların dijital omurgasını kurmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek. Yani konu sadece bir firewall satın almak ya da ofise Wi-Fi kurmak değil; ağdan güvenliğe, sunucudan buluta kadar tüm BT yapısının birlikte çalışmasını sağlamak.

Bu yüzden Proadvice’ın hizmet alanı klasik bir teknoloji satıcısı profilinden daha geniş. Kurumsal network kurulumu, Wi-Fi altyapısı, firewall ve siber güvenlik, sunucu ve veri depolama sistemleri, kurumsal veri yedekleme, felaket kurtarma, hibrit bulut, sanallaştırma, yapısal kablolama ve BT danışmanlığı gibi başlıklar tek bir çatı altında toplanıyor.

Ankara’dan Trabzon’a uzanan yapı neden önemli?

Firmanın merkez ofisi Ankara Çankaya’daki Next Level Loft Ofis’te, Trabzon şubesi ise Ortahisar’da konumlanıyor. Bu yapılanma, Proadvice’ı yalnızca Ankara merkezli çalışan bir BT firması olmaktan çıkarıp Trabzon başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi için daha yerel ve daha hızlı müdahale edebilen bir operasyona dönüştürüyor. Bu detay özellikle kurumsal projelerde kritik. Çünkü kamu kurumları, özel sektör şirketleri, eğitim yapıları, sağlık kuruluşları, üretim tesisleri ve çok lokasyonlu işletmeler için mesele yalnızca uzaktan destek almak değil; gerektiğinde sahaya inen, keşif yapan ve sistemi yerinde yöneten ekiple çalışmak. Proadvice’ın Trabzon hamlesi de tam olarak bu ihtiyaca cevap veriyor.

Network, siber güvenlik ve sunucu tarafında neden dikkat çekiyor?

Kurumsal yapılarda en kritik katmanlardan biri ağ altyapısı. Ağ düzgün değilse geri kalan hiçbir şey tam verimli çalışmıyor. Proadvice da tam bu alana odaklanıyor. Kurumsal ağ kurulumu, yeni nesil Wi-Fi altyapısı, firewall, siber güvenlik, sunucu kurulumu, veri depolama, kurumsal backup, hibrit bulut ve sanallaştırma gibi başlıklar; bugün dijital dönüşüm yatırımı yapan şirketlerin en fazla ihtiyaç duyduğu alanlar arasında yer alıyor.

Burada hedef, birkaç cihaz kurup çekilmek değil; kurumun ağ topolojisini, güvenlik katmanını, sunucu mimarisini, bulut geçişini ve veri koruma planını birlikte kurgulamak. Bu da Proadvice’ı yalnızca ürün satan değil, uçtan uca BT çözümü sunan bir marka haline getiriyor.

Yapısal kablolama ve BT danışmanlığı neden hâlâ kritik?

Teknoloji yatırımlarında çoğu zaman görünür taraf konuşuluyor; modem, access point, firewall, server ya da storage gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Ancak işin arkasında yapısal kablolama, zayıf akım sistemleri, altyapı planlaması ve saha kurulumu gibi kritik katmanlar yer alıyor. Bu temel doğru kurulmadığında, üstte çalışan hiçbir teknoloji tam verim vermiyor.

Proadvice’ın fark yarattığı alanlardan biri de burada ortaya çıkıyor. Firma yalnızca cihaz yerleştiren değil, fiziksel altyapıyı da işin bir parçası olarak gören bir yaklaşımla hareket ediyor. BT danışmanlığı tarafında ise kurumların mevcut ihtiyaçlarını analiz edip, yatırımın doğru yerde ve doğru ölçekte yapılmasına yardımcı olan bir yapı sunuyor.

Pazaryeri tarafı neden ayrıca önemli?

Proadvice’ın dikkat çeken yanlarından biri de hizmet ile ürün tedariğini aynı denklemde kurması. Şirket, Hepsiburada’daki mağazası üzerinden de aktif şekilde ürün satıyor. Bu sayede marka, yalnızca proje bazlı çalışan bir yapı olmaktan çıkıp teknoloji ürünleri tarafında da görünür bir kanal oluşturuyor. Bu durum iki farklı güven alanı yaratıyor: Bir yanda kurumsal projelerde sistem entegratörü kimliği, diğer yanda profesyonel teknoloji ürünlerine pazaryeri üzerinden erişim sağlayan ticari kanal. Özellikle bilişim ürünleri tedariki, network ekipmanları, IP telefon, switch, access point ve kurumsal donanım tarafında bu görünürlük markanın erişimini genişletiyor.

Karadeniz için ne anlama geliyor?

Hakan Yavuz’un anlattığı resimde asıl mesele, Ankara’daki mühendislik disiplinini Trabzon’daki sahaya yakın operasyon kabiliyetiyle birleştirmek. Bu model özellikle Karadeniz’deki kurumlar için anlamlı. Çünkü bölgede kurumsal ağ altyapısı, siber güvenlik, veri yedekleme, yapısal kablolama, bulut geçişi ve teknik bakım desteği gibi başlıklarda hızlı erişilebilen çözüm ortaklarına duyulan ihtiyaç büyüyor. Bu açıdan Proadvice; Trabzon bilişim firması, Karadeniz sistem entegratörü, kurumsal IT çözümleri, Trabzon network kurulumu, firewall çözümleri, sunucu ve veri merkezi altyapısı, kurumsal veri yedekleme ve BT danışmanlığı gibi alanlarda adı daha sık duyulacak şirketlerden biri olmaya aday görünüyor.

Proadvice’ın Ankara’daki BT ve sistem entegrasyonu tecrübesini Trabzon ofisiyle Karadeniz’e taşıması, markayı yalnızca yeni bir şube açan firma konumuna yerleştirmiyor. Ağ altyapısından siber güvenliğe, sunucu ve veri depolama projelerinden yedekleme, bulut ve teknik desteğe kadar uzanan hizmet çerçevesi; ürün tedariği tarafıyla birleşince şirketi daha bütünlüklü bir çözüm ortağı haline getiriyor. Kurumsal IT yatırımlarında ürün kadar sürdürülebilir mühendislik, hızlı müdahale ve yerinde destek arayan şirketler için Proadvice’ın yeni dönemi dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.