Buzların 900 Metre Altında Yaşayan Canlılar Bulundu

Bilim insanları, buzul kıta Antarktika'da buzulların 900 metre altında gün ışığı ve 0'ın üzerinde bir sıcaklık bulunmayan bir noktada yaşam geliştiğini keşfettiler. Bu keşif, evrende sandığımızdan çok daha fazla gezegende yaşam gelişebileceği düşüncesini de beraberinde getirdi.

Bilime göre suyun sıvı formda bulunabildiği neredeyse hemen her yerde yaşamın gelişme ihtimali bulunuyor ve gerçekleştirilen son keşif, bu görüşü destekler nitelikte. Britanya Antarktika İnceleme Ekibi'nden (BAS) araştırmacılar, Antarktika'daki bir buz tabakasının 900 metre altında tamamen karanlıkta ve -2,2 santigrat derece sıcaklıkta yaşayan canlılar keşfetti.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yaşamın, suyun sıvı halde bulunduğu çoğu yerde gelişebileceği öne sürülüyor ancak daha önce bu denli zorlu koşullarda yaşayan çok az sayıda canlı türü bulunmuştu. Yeni keşfi değerli kılan bir başka detay ise keşfin gerçekleştirildiği ortamda canlıların nasıl hayatta kalabileceğine dair mevcut teorilere zıtlık teşkil ediyor olması.

Keşif, sandığımızdan çok daha fazla gezegende yaşam bulunabileceğini gösteriyor

Buzul kıtadan tortu örnekleri toplamak için buzu delen bilim insanları, derinlere doğru inerken bir kayaya çarptılar. Kayayı incelemek için söz konusu derinliğe kamera gönderen bilim insanları, beklemedikleri bir şekilde kayanın üzerinde yaşayan organizmalarla karşılaştı. Söz konusu keşfe dair bulgular dün, Frontiers in Marine Science dergisinde yayınlandı.

Britanya Antarktika İnceleme Ekibi'nden jeolojist Dr. James Smith, keşifle ilgili olarak, “Buz tabakasının altından bir tortu örneği çıkarmayı bekliyorduk ancak video görüntülerinde kayanın üzerinde yaşayan canlılar olduğunu görünce çok şaşırdık” ifadelerini kullandı. Söz konusu keşif, açık denizden 260 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğinden bilim insanları, bu canlıların nasıl hayatta kalabildikleri ve nasıl beslendikleri sorularına hala yanıt verebilmiş değil.

Peki bu keşif, tam olarak ne ifade ediyor? Bilim insanlarına göre yaşamın bu denli az enerji kaynağı ve besin olan bir noktada dahi gelişmeyi başarmış olması, Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenler de dahil olmak üzere evrende tahmin edilenden çok daha fazla gezegende yaşamın gelişmiş olma ihtimali bulunuyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu yaşam formlarını Dünya’dan tespit etmek çok da kolay değil.