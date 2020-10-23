Binden Fazla Yıldızdaki Yaşam Formları Dünya'yı Gözleyebilir

Yeni bir araştırmaya göre 1.004 ayrı yıldızın etrafındaki bir gezegende yaşayan gelişmiş yaşam formları, Dünya'yı gözlemleyerek yaşam olduğunu tespit edebilir.

Gelişen teknoloji, bilim insanlarının yalnızca yüzlerce, hatta binlerce ışık yılı uzaklıktaki yıldızları yakından incelemesini mümkün kılmakla kalmadı, aynı zamande yıldızların etrafındaki bir yörüngede dönmekte olan gezegenleri ve bu gezegenlerin atmosferlerine dair bilgileri tespit edebilmeyi de mümkün kıldı.

Yeni bir çalışma gerçekleştiren bilim insanları, Dünya’ya maksimum 326 ışık yılı uzaklıkta bulunan 1.004 ayrı yıldızın etrafında dönmekte olan gezegenlerdeki olası gelişmiş yaşam formlarının Dünya’nın atmosferini inceleyebileceğini, dolayısı ile de Dünya’da yaşam olduğunu keşfedebileceklerini ortaya koydu.

1.004 ayrı gezegendeki olası yaşam formları, Dünya'da yaşam olduğunu tespit edebilir

Yayınlanan makaleye göre söz konusu yıldızlardan 508’inin, Dünya Güneş’in önünden geçerken 10 saatlik bir gözlem süresi bulunuyor ki bu süre, gezegenimizin atmosferini incelemek ve yaşamsal verileri tespit etmek için son derece yeterli görülüyor. Lehigh Üniversitesi'nden astrofizikçi Joshua Pepper, tespit ettikleri 1.000’den fazla yıldızdaki akıllı yaşam formlarının Dünya’yı Güneş’in önünden geçerken gözlemleyebileceğini ifade etti.

Bilim insanlarına göre tespit edilen 1.004 yıldızın yaklaşık yüzde 5’i, akıllı bir yaşam formu barındırmak için fazla genç. Ayrıca geriye kalan yüzde 95’i de 326 ışık yılı uzaklık sınırına yakın bir bölgede bulunuyor. Bilim insanlarına göre belirlenen yıldızlardan en yakını, gezegenimize yalnızca 28 ışık yılı uzaklıkta. Yine de bilim insanlarına göre yıldızların Dünya’dan uzakta olması, gözlem süresinin uzaması açısından daha faydalı.

Bilim insanlarına göre gelecekte Dünya’yı gözlemleme imkanı yakalayacak daha fazla yıldız bulunuyor. Örneğin şu an Dünya’yı gözlemleyemeyen Teegarden yıldızı adlı bir kırmızı cüce, mevut hareket hızını koruması haline 2044 yılında Dünya’yı gözlemleyebilecek ve Dünyamızdan yalnızca 12 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bilim insanları, söz konusu çalışmada yeni hedeflerinin tespit edilen 1.004 yıldızda yaşam belirtileri aramak olduğunu ifade ediyorlar.