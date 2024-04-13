Apple'ın Savunması Reddedildi: 1 Milyar Dolarlık Davada Yargılanacak

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İngiliz geliştiricilerin Apple'a yönelik 1 milyar dolarlık davasında bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Apple'ın davanın iptali için yaptığı savunmayı kabul etmedi. Dava devam edecek.

Geçtiğimiz yıl sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile Birleşik Krallık'taki geliştiriciler arasında yaşanan bir gerilimden bahsetmiştik. İngiliz geliştiriciler, Apple'ın App Store üzerinden aldığı komisyon tutarlarının rekabete aykırı olduğunu düşünüyorlardı. Apple, davanın iptali için savunma yapmıştı.

Ancak Apple'ın savunması, mahkeme heyeti tarafından kabul görmedi. Davaya bakan mahkeme, geliştiricilerin iddialarını daha güçlü buldu ve davanın kabul edilmesine karar verdi. 

Açılan dava, 1 milyar dolar büyüklüğünde!

Apple dava

Birleşik Krallık'ta açılan davada 1.000 kadar geliştirici bulunuyor. Hâl böyle olunca davanın bedeli de oldukça yüksek. Yapılan açıklamalara göre Apple, 1 milyar dolarlık tazminat ile yargılanmaya devam edecek.
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Apple, son dönemlerde ciddi davalarla karşı karşıya ve bunların nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. 

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Kaynak : https://www.gsmarena.com/apple_has_to_face_1_billion_lawsuit_in_court_in_the_uk-news-62434.php
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