Apple'a Olan İlgi Her Geçen Gün Azalıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir grafik, Apple'ın ne kadar büyük bir problemle karşıya olduğunu gösteriyor.

Macworld tarafından edinilen bilgiye göre Apple, iPhone XR'ı piyasaya sürdüğü gün beklenen ilgiyi bulamadı ve gün sonunda çoğu cihaz stoklarda kaldı. Bir önceki iPhone modelleri piyasaya çıktığı günün erken saatlerinde Apple mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşuyordu fakat iPhone Xs ve iPhone Xs Max satışa çıktığında Apple mağazalarının önünde oluşan kuyruk geçmiş yıllara göre bir hayli kısaydı.

Elde edilen bu veriler, Apple'ın artık eskisi kadar ilgi görmediğini ortaya koyuyor. Google aramaları baz alınarak yapılan bir araştırmaya göre her yıl Apple lansmanından sonra google aramalarında ciddi artışlar oluyordu, fakat bu arama sayılarının artık sürekli azaldığını görüldü.

Apple'a olan bu ilginin azalması belki de akıllı telefon sektörünün bir hayli gelişmesine bağlanabilir. Fakat şirket, ortaya çıkan bu istatistikleri görmezden gelmeyecek. Apple'ın dev bir sıçrayış yapabilmek için büyük paralar harcadığı da gelen bilgiler arasında.