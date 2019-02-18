Teknostore'da Satılan Apple Airpods Alternatifi 3 Kulaklık

Apple'ın kablosuz kulaklığı Airpods, firma hayranlarının bile cebini fazlasıyla yorabiliyor. Airpods'a doğrudan alternatif olması nedeniyle Teknostore'da ilgi gören 3 kulaklığı derliyoruz.

Airpods'un fiyatı yürekleri dağlıyor. Apple hayranları bile bu ürüne ulaşmak konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu nedenle alternatifi olabilecek diğer kaliteli ürünler de büyük merak konusu. Bu haftaki Teknostore köşemizde, sizlere Airpods alternatifi olabilecek kulaklıkları listeliyoruz.

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Listemizin en uygun fiyatlı Airpods alternatifi olan LinkTech AP03 Bluetooth kulaklık ile uygun fiyatlara kablosuz kulaklık sahibi olmak mümkün. Dokunmatik olarak kontrol edilebilmesiyle öne çıkan LinkTech AP03, 2,5 saatlik bir müzik deneyiminin yanı sıra 5 saat de telefon görüşmesi imkanı sunuyor. 1 saat içerisinde tam şarj olan kulaklıklarla uzun süre cihazın şarj olmasını bekleme derdi de ortadan kalkıyor. 299 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulan LinkTech AP03 Bluetooth kulaklığı Teknostore sayfamızdan bulabilirsiniz.

‘Amiral gemisi katili’ olarak tanıdığımız Xiaomi’nin kulaklıkları çıktığı günden bu yana büyük bir ilgi topladı. İlk satışa sunulduğu zaman birinci parti mallarını 4 dakika içerisinde tüketen kulaklık, bir kablosuz kulaklıktan beklediğiniz her şeyi size sunuyor. Kulaklığın en güzel yanıysa rakibi Airpods’tan 400 TL daha ucuz. Tamamen kablosuz olan ve 10 saate kadar müziği destekleyen cihazın tam şarja ulaşması ise yalnızca 1 saat sürüyor. Ürünün fiyatı ise 799 TL.

Listemizin en yüksek fiyatlı ancak en başarılı kulaklığı olarak Huawei bizi karşılıyor. 2,5 saatte tam şarj olan cihaz 20 saate kadar müzik deneyimini kullanıcılarına sunuyor. Tüm bunların yanı sıra kulaklığın sahip olduğu IP54 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olduğunu söylemekte de fayda var. Çinli teknoloji devinin Airpods katili kulaklığını Teknostore üzerinden 1.019,90 TL’ye satın alabilirsiniz.

Apple’ın Airpods kulaklıklarına alternatif olabilecek kulaklıkları listelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Teknostore üzerindeki tüm kulaklıklarımızı bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz.