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Amazon, Yeni Kişisel Yapay Zekâ Cihazları Bee Frontier ve Bee Eclipse Modellerini Tanıttı

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Amazon, günlük konuşmaları ve telefon görüşmelerini dinleyerek notlar, hatırlatıcılar ve özetler çıkaran yeni kişisel yapay zekâ cihazları Bee Frontier ile Bee Eclipse’i tanıttı.

Amazon, Yeni Kişisel Yapay Zekâ Cihazları Bee Frontier ve Bee Eclipse Modellerini Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji devi Amazon, kişisel yapay zekâ odaklı ürün yelpazesine iki yeni ürün daha ekledi. Firmanın tanıttığı bu yeni ürünler, "Bee Frontier" adı verilen giyilebilir cihaz ve telefonların arkasına yapışan "Bee Eclipse" modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Amazon’un Bee Frontier ve Eclipse yapay zekâ cihazları, kullanıcıların günlük hayatta kullanabileceği ürünler olarak tasarlanmış. Gelin özelliklerine ve kullanıcıya vadettiklerine bakalım.

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İçerikten Görseller

Amazon, Yeni Kişisel Yapay Zekâ Cihazları Bee Frontier ve Bee Eclipse Modellerini Tanıttı
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Amazon’un yeni yapay zekâ cihazları neler sunuyor?

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Cihazlar, etraftaki sohbetleri dinleyerek bunları düzenli özetlere, yapılacaklar listelerine, hatırlatıcılara ve analizlere dönüştürmek amacıyla tasarlandı. Cihazların kaydettiği tüm veriler ve oluşturulan içerikler Bee mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

Giyilebilir form faktörüne sahip olan Bee Frontier, yumuşak silikon bir bileklikle bileğe takılabildiği gibi kıyafetlere klips vasıtasıyla da tutturulabiliyor. Lavanta, adaçayı ve oniks olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulan cihaz; gürültü filtreleme özellikli çift mikrofona, IP67 suya dayanıklılık sertifikasına ve USB-C şarj bağlantısına sahip. Yedi güne kadar pil ömrü sunan Bee Frontier, 74,99 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmış.

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Ailenin diğer üyesi olan Bee Eclipse ise yaklaşık bir kredi kartı boyutlarında tasarlanmış. 4,6 mm kalınlığında ve 48,9 gram ağırlığında olan bu aksesuar, mıknatıslı yapısı sayesinde telefonların arka yüzeyine pratik şekilde yapışıyor. Amazon, cihazın pil ömrünün 21 günden fazla olduğunu belirtiyor. Bee Eclipse; bünyesinde barındırdığı dört adet MEMS mikrofon ve bir adet titreşim mikrofonu sayesinde hem yüz yüze yapılan sohbetleri hem de telefon görüşmelerinin her iki tarafındaki sesleri net bir şekilde algılayabiliyor. 4 renkle geçecek Eclipse modeli, 99,99 dolardan satışa sunuluyor.

Her iki cihaz da aynı yazılım altyapısını paylaşıyor ve çalışır durumdayken elde ettikleri verilerle konuşma özetleri oluşturuyor. Kullanıcılar bu özetlere mobil uygulamanın yanı sıra yeni masaüstü uygulaması üzerinden de erişebiliyor. Yazılımda dersler veya beyin fırtınaları gibi farklı senaryolara özel şablonlar yer alıyor. Aylık 11 dolara satılan Pro aboneliği satın alındığında ise Gmail, Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple HealthKit ve Fotoğraflar gibi servisler sisteme bağlanabiliyor.

Etraftaki konuşmaları veya telefon görüşmelerini aralıksız dinleyen giyilebilir cihazların doğası gereği ortaya çıkan gizlilik kaygılarına karşı Amazon birtakım güvenlik önlemleri açıkladı. Şirket, her iki modelin de "Bee Private Compute" adı verilen özel bir altyapıda çalıştığını duyurdu. Bu altyapıda ses verileri gerçek zamanlı olarak işlendikten hemen sonra siliniyor ve hiçbir şekilde depolanmıyor.

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