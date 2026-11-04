Dokunmatik Olmayan MacBook Pro Modellerine Yakında Veda Edebiliriz

Apple, MacBook Pro serisini gelecekte tamamen dokunmatik ekranlı modeller etrafında birleştirmeyi planlıyor.

Apple, üst segment dizüstü bilgisayar pazarında dengeleri değiştirecek bir ürün stratejisine hazırlanıyor. Bloomberg'in güvenilir analisti Mark Gurman'a göre şirket, üst düzey MacBook Pro serisini tamamen dokunmatik ekranlı modeller etrafında birleştirmeyi planlıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Geçtiğimiz günlerde OLED ekran, Dinamik Ada, daha ince gövde ve yenilenmiş soğutma sistemiyle ilk dokunmatik MacBook Pro'larını tanıtan Apple, 400 dolar daha uygun fiyatlı mini-LED M5 Pro ve M5 Max seçeneklerini de şimdilik satışta tuttu ancak iki farklı yapıyı aynı anda sürdürmenin operasyonel yükü, dokunmatik olmayan modellere yakında veda edilebileceğini gösteriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Eski MacBook Pro modelleri yakında satıştan kalkabilir

Mark Gurman, "Power On" bülteninde Apple'ın geliştirme, üretim ve pazarlama süreçlerinde paralel iki ürün grubunu desteklemesinin ciddi kaynak gerektirdiğine dikkat çekti. Aradaki fiyat farkına rağmen iki serinin zamanla tek bir çatı altında toplanacağını öngören analist, şirketin dokunmatik olmayan üst düzey modellerin geliştirilmesini tam olarak ne zaman durduracağına dair net bir tarih paylaşmadı.

Apple’ın dokunmatik ekran stratejisi önümüzdeki yıllarda kapsamını genişletecek. Gurman, 2027 yılının sonlarına doğru yapay zekâ için optimize edilmiş ek donanım kabiliyetlerine sahip M7 Pro ve M7 Max işlemcili yeni nesil dokunmatik MacBook Pro'ların piyasaya sürüleceğini belirtti. Tasarım devrimi sadece üst segmentle sınırlı kalmayacak. Giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro da M7 işlemciyle yenilenecek. 2027'nin ilk yarısında çıkması beklenen bu temel model daha hafif yapısı, inceltilmiş kasası ve daralan ekran çerçeveleriyle üst düzey modellerin modern çizgisini yakalayacak.