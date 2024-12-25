Apple, kendi arama motorunu geliştirip geliştirmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük arama motoruna sahip olan Google, son zamanlarda ABD’de büyük baskı altındaydı. Öyle ki şirket, yaz aylarında alınan bir kararla tekel ilan edilmişti. Şirketin arama motorunun Apple gibi şirketlerin cihazlarında varsayılan olarak ayarlanması da yasa dışı olarak belirlenmişti. Bu da iki şirketin arasındaki 20 milyar dolarlık anlaşmanın tehlikeye girebileceğini göstermişti.

Google üzerindeki baskılar devam ederken şimdi de Apple’dan bir açıklama geldi. Şirketten yönetici Eddy Cue, Apple’ın kendi arama motorunu geliştirmeyi planlamadığını söylerken bunun nedenleri hakkında da konuştu.

Apple, birçok farklı nedenden dolayı arama motoru geliştirmeyecek

Cue’nin ABD’de mahkemeye gönderdiği belgelerdeki açıklamalar, Apple’ın kendi arama motorunu geliştirmemesine dair detayları gözler önüne seriyor. Şirketin tarayıcısından işletim sistemine kadar her şeyini kendi yaptığını biliyoruz. Ancak arama motoru hiçbir zaman gelmemişti. Yeni açıklama, bu kararın çok mantıklı nedenlerini gösteriyor.

Bunlardan ilki, tabii ki masraflar ve alacağı zaman. Bir arama motoru geliştirmek Apple’a milyarlarca dolara mal olurken çok uzun yıllar sürecek. Şirket, bunun hem yatırımları hem de çalışanları odaklandığı diğer alanlardan uzaklaştıracağını düşünüyor.

Yapay zekâ nedeniyle arama sektörünün hızla gelişmesi ve bu yüzden Apple’dan bir arama motoru gelmesinin ekonomik açıdan riskli olması. Aynı zamanda şirket, uygulanabilir bir arama motoru işi yaratmak için Apple’ın hedefli reklam satmasının gerekmesinin uzun süredir devam eden gizlilik politikalarına aykırı olduğunu da belirtmiş.

Son sunulan neden ise başarılı bir arama motoru geliştirmek için Apple’ın yeterli sayıda uzman profesyonele ve operasyonel altyapıya sahip olmaması. Kısacası şirket, birçok farkı nedenden dolayı arama motoru işine yakın gelecekte girmeyi planlamıyor.