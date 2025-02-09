Mark Gurman, Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü ile ilgili konuştu. Gurman, projenin tam olarak iptal edilmediğini ancak hayli uzun bir süre bekleyeceğimizi söyledi...

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın artırılmış gerçeklik destekli gözlük projesini iptal ettiğinden bahsetmiştik. Bloomberg'den Mark Gurman, Mac bilgisayarlar ile çalışacak bu gözlüklerin yüksek maliyetler ve beklentileri karşılamaması nedeniyle iptal edildiğini açıklamıştı.

Ancak Mark Gurman, bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sadece Mac bilgisayarlarla çalışacak olan modellerin iptal edildiğini açıklayan Gurman, Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleriyle ilgili çalışmalara devam ettiğini belirtti.

3-5 yıl daha bekleyeceğiz

Mark Gurman'a göre Apple'ın Meta ile Rayban ortaklığında geliştirilen artırılmış gerçeklik destekli gözlüğü için hayli uzun bir süre bekleyeceğiz. Deneyimli Apple analistine göre bu ürünün piyasaya sürülmesi için hâlâ 3-5 yıl zaman var. Tabii o yıllar geldiğinde artırılmış gerçeklik destekli akıllı gözlük sektöründe ne gibi gelişmeler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.

Apple'ın artırılmış gerçeklik destekli gözlük planlarına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.