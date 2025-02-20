Apple'ın yeni ürünleri ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. MacBook Air, iPad Air ve uygun fiyatlı iPad modelleri ile karşımıza çıkması bekleniyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde daha uygun fiyatlı iPhone 16e modelini tanıttı. Şimdi ise teknoloji dünyasının gözü, şirketin bu baharda duyurması beklenen yeni ürünlerinde. Apple’ın hangi cihazları tanıtacağı büyük bir merak konusu oldu.

Apple üç önemli ürün kategorisinde yenilikler yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. MacBook Air ve iPad serilerine yönelik güncellemeler büyük ölçüde kesinleşmiş durumda. Üstelik şirketin tamamen yeni bir ürün kategorisiyle sürpriz yapma ihtimali de var. İşte detaylar...

1) M4 işlemcili MacBook Air

Apple, 13 inç ve 15 inç MacBook Air modellerini daha güçlü M4 çipi ile yenilemeye hazırlanıyor. Tasarımda herhangi bir değişiklik beklenmiyor; odak noktası sadece işlemci yenilemesi olacak. Bloomberg'den Mark Gurman, yeni MacBook Air modellerinin yakında tanıtılacağını ve baharda satışa sunulacağını öne sürüyor. Öte yandan Apple mağazalarındaki mevcut MacBook Air stoklarının azalması, güncellenmiş modellerin çok yakın bir zamanda piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

2) iPad Air

Apple, iPad Air’i M3 veya M4 çipiyle güncellemeye hazırlanıyor. Apple'ın ayrıca daha uygun fiyatlı iPad modelleri için yeni bir Magic Keyboard geliştirdiği ve bu klavyenin iPad Air ile birlikte tanıtılabileceği belirtiliyor. Bazı söylentilere göre ise iPad Air, iPad Pro’nun bir adım gerisinde kalan M3 çipiyle gelebilir. Mark Gurman ise Apple’ın M4 çipini tercih edebileceğini öne sürüyor. iPad Air 7’nin M3 çipiyle geleceği de iddialar arasında yer alıyor. Cihazın tasarımında veya donanımında büyük bir değişiklik beklenmezken, tıpkı MacBook Air modelleri gibi yeni iPad Air’in de çok yakında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

3) Uygun fiyatlı iPad

Apple'ın daha hızlı bir işlemci ve Wi-Fi 6E desteğine sahip 11. nesil iPad üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni gelecek olan tabletin iPhone 16e’de kullanılan Apple’ın özel tasarım C1 modem çipine sahip olacağı belirtiliyor. Gurman’a göre ise yeni uygun fiyatlı iPad modeli, iPhone 15 Pro ve iPad mini 7’de kullanılan A17 Pro çipi ile gelecek. A17 Pro çipinin ise Apple Intelligence (Apple’ın yapay zekâ özellikleri) desteği sunduğu için bu iPad'in en az 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Apple’ın tedarik zinciri yeni iPad modellerinin üretimine ise aralık ayında başladı.

4-) Akıllı ev komuta merkezi (Smart home command center)

Apple’ın akıllı ev yönetimi için merkezi bir kontrol cihazı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. iPad benzeri bu akıllı ev aksesuarının, 2025’in ilk aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak cihazın çıkış tarihinin iOS 18.4 ve iOS 19 ile sunulacak bazı özelliklere bağlı olduğunu ve bu nedenle lansmanın daha ileri bir tarihe ertelenebileceğini belirtiyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo ise cihazın, 2025’in ikinci veya üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülebileceğini öngörüyor.

Apple’ın bahar aylarında yeni MacBook Air, iPad Air ve uygun fiyatlı iPad modellerini tanıtması bekleniyor. Akıllı ev komuta merkezinin ise ancak 2025’te kullanıcılarla buluşacağı konuşuluyor. Tüm gözler Apple’da; şirket, bu ürünlerin yanı sıra beklenmedik bir sürprizle de karşımıza çıkabilir.