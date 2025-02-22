Apple'ın iPhone 16e modelinde kullandığı C1 modem çipinin geliştirildiği laboratuvar kapılarını bir YouTuber'a açtı.

Apple, ilk özel tasarım modem çipi C1’i tanıtmak için kapılarını seçkin gazetecilere ve YouTuber’lara açtı. İlk kez yeni iPhone 16e’de yer alan bu çip, Apple’ın iddiasına göre şirketin modem test laboratuvarlarında yıllar süren titiz testlerden geçti.

C1, Apple’a göre bugüne kadar bir iPhone’da kullanılan en yüksek güç verimliliğine sahip modem. iPhone 16e, bu sayede 6,1 inç modeller arasında en uzun pil ömrünü sunuyor ve video izleme süresi 26 saate kadar çıkıyor.

Apple'ın C1 çipinin üretildiği laboratuvar

C1 çipinin Apple'ın laboratuvarlarında aşırı sıcaklık testlerinden fiziksel dayanıklılık testlerine, yoğun ağ trafiği simülasyonlarından kırsal bölgelerde sinyal kalitesine kadar her koşulda sınandığı belirtiliyor. Üstelik 55 ülkede 180’den fazla operatörle test edilerek küresel bağlantı performansının da garanti altına alındığı söyleniyor.

A18 çipiyle entegre çalışacak şekilde tasarlanan C1, daha yüksek hızlar için optimize edilmiş bir mimariye sahip ancak henüz mmWave 5G desteği sunmuyor. Söylentilere göre Apple, gelecekteki iPhone modellerinde kullanılmak üzere bir sonraki nesil C2 modem çipi üzerinde de yine aynı laboratuvar üzerinde çalışıyor.

Son günlerde çıkan söylentiler ise şirketin gelecek iPhone 17 serisinde kendi üreteceği C2 ve mevcut kullanmakta olduğu Qualcomm modem çipleri yerine MediaTek'i tercih edeceği yönünde.