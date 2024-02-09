Apple’ın sürücüsüz arabası hakkındaki planları çalan eski bir mühendis, 6 ay hapis ve 146 bin 984 dolar para cezasına çarptırıldı.

Apple’ın on yılı aşkın süredir araba geliştirdiği biliniyor. Bugüne kadar hakkında pek fazla bilgi paylaşılmayan araba, yıllar önce şirket içinde yaşanan bir hırsızlık olayıyla gündeme gelmişti. Olay hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı.

9to5Mac’in aktardığına göre 2018 yılında Apple’ın “Project Titan” olarak adlandırdığı sürücüsüz arabasıyla ilgili bilgileri çalan Xiaolang Zhang, 120 gün hapis ve 146 bin 984 dolar hapis cezasına çarptırıldı. Zhang için normalde 10 yıl hapis ve 250 bin dolar ceza isteniyordu.

Zhang, Apple’ın arabası hakkında 25 sayfalık bir belgeyi çalıp Çin’deki bir otomobil şirketine geçmişti

Donanım mühendisi olarak şirkette görev yapan Xiaolang Zhang, 2018’de şirketin otonom aracına ait şemaları içeren 25 sayfalık bir belgeyi AirDrop yoluyla eşinin bilgisayarına aktararak çalmıştı. Ayrıca Apple’ın prototiplerini açıklayan kılavuzları ve şirketin geliştirme laboratuvarlarından belgeleri de kopyalamıştı.

Zhang, aynı yıl içinde Apple’dan izin alıp Çin’e gitti. Ancak bu seyahatinden hiç dönmedi ve şirkete istifa ettiğini bildirdi. Mühendis, buna gerekçe olarak ise Çinli otomotiv şirketi Xpeng Motors'ta çalışacak olmasını sundu. Bunun ardından Apple, Xpeng’in de otonom araçlar üzerinde çalışması nedeniyle iyice şüphelenmeye başladı ve Zhang’a karşı soruşturma başlattı. Soruşturma, güvenlik kameraları aracılığıyla Zhang’ın belgeleri çaldığını ortaya çıkardı.

Apple’daki zamanında otonom araç başta olmak üzere birçok proje üzerinde çalışan Zhang, bunların ardından Temmuz 2018’de Çin’e gitmeye çalışırken ABD’deki San Jose Havalimanı’nda yakalandı. İlk başlarda suçunu kabul etmeyen mühendis, 2022’de belgeleri çaldığını itiraf etti. Şimdi alınan karar da cezasını belirledi.

Apple’ın otonom aracını gerçekten çıkarıp çıkarmayacağı hâlâ bilinmiyor. Yakın zamanda gelen bilgiler, şirketin araç hakkında çalışmalarını sürdürdüğünü, ancak tamamen otonom yapma fikrinden vazgeçtiğini ortaya koymuştu. Çıkış tarihinin ise 2028’den olmayacağı iddia edilmişti.