Apple CEO’su John Ternus, iPhone Duo’da yaşanan stok krizi hakkında konuştu. Ternus, üzerinde çalışsalar da krizin ne zaman çözüleceği konusunda ufukta bir tarih olmadığını belirtti.

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir modeli iPhone Duo, bazı stok problemleriyle karşı karşıyaydı. Öyle ki telefondaki stok sıkıntısı nedeniyle teslimatler 2027 başına kadar sarkmıştı. Ayrıca birçok kullanıcının ekran çatlağı problemi nedeniyle cihaz değişimine gitmesi de bu durumu kötüleştirmişti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Apple’ın iPhone Duo tedarik krizini ne zaman çözeceği merak ediliyordu. Bugün bu konuda açıklama direkt olarak CEO John Ternus’tan geldi. Açıklama, telefonu bekleyenler için pek de sevindirici değil.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tedarik sorununun ne zaman çözüleceği belli değil

Apple CEO'su John Ternus, şirketin en taze donanımı iPhone Duo modeline gelen yoğun talebi karşılamakta yetersiz kaldıklarını resmen itiraf etti. Ternus, finansal sonuçların hemen akabinde yaptığı açıklamada, üretim bandındaki artış sürecinin iyi gittiğini ve cihazı mümkün olan en kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştırmak adına yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Mevcut durum itibarıyla tedarik ve talep dengesinin tam olarak ne zaman kurulacağını kestiremediklerini açıkça belirten Ternus, bekleyen kullanıcılar için net bir takvim sunamadı.