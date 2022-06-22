Haziran 2020'de kendi çeviri hizmetini tanıtan ve kullanıma sunan Apple, Türkçe dil desteğini nihayet uygulamaya getiriyor. Türkçe dil desteği, şimdilik sadece iOS 16 betaya erişimi olanlar için kullanılabilir durumda.

Kendi çeviri hizmetini 2020 yılının haziran ayında anca tanıtan ve kullanıma sunan Apple, bugüne kadar sadece sınırlı sayıda dil desteğine sahipti. Uygulamanın destek vermediği dillerden birisi de ne yazık ki Türkçe idi. Şirket, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC 2022 etkinliğinde ise nihayet beklenen haberi paylaşmıştı.

Apple, etkinlikte Apple Çeviri uygulamasına Tayca, Vietnamca, Polonyaca, Endonezyaca, Flemenkçe ve Türkçe dil desteğinin geleceğini duyurmuştu. Bu dil destekleri işletim sistemlerinin beta sürümlerinde görülmese de yeni diller, yavaş yavaş tüm kullanıcılar için bugünden itibaren yayınlanmaya başladı.

Şimdilik sadece beta kullanıcıları için:

Apple Çeviri, bugün itibarıyla Türkçe ile birlikte yukarıdaki dillerin desteğini bünyesine ekledi. iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura işletim sistemleriyle birlikte kullanıma sunulacak olan diller, beta kullanıcıları için kullanıma açıldı. Apple Çeviri’nin en büyük rakibi Google Çeviri’ye göre ne oranda doğruluk göstereceğini ise zamanla göreceğiz.

Türkçe dil desteğine yer veren iOS 16 işletim sisteminin yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı. Fakat işletim sisteminin her zaman olduğu gibi bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. İşletim sisteminin herkese açık beta sürümünün ise Temmuz 2022’de yayınlanacağı belirtiliyor.