İlk iPhone'da 'Kopyala-Yapıştır' Özelliği Neden Yoktu?

Apple'ın 2007 yılında tanıttığı ilk iPhone modelinde bugün yokluğunu hayal bile edemediğimiz kopyala-yapıştır özelliği yoktu. Peki bunun nedeni neydi? Gelin, doğrudan eski Apple mühendisinin açıklamalarına bakalım.

Apple’ın ilk iPhone modelini tanıtması ve telefonlarda bir devrim yaratmasının üzerinden 15 yıl geçti. Bu 15 yıllık sürede akıllı telefonlarımız geçmişte hayal bile edilemeyecek noktaya gelmişken, ilk iPhone’da olan ve olmayan özellikler de kulağa şaka gibi gelmeye başladı. Peki ilk iPhone’un kopyala-yapıştır özelliğine bile sahip olmadığınızı biliyor muydunuz?

Evet, ilk iPhone’da herhangi bir metni kopyalama ve başka bir yere yapıştırma gibi bir imkânınız yoktu. Apple’ın eski yazılım mühendisi ve tasarımcısı Ken Kocienda da son röportajında bu özelliğin neden olmadığını açıkladı. Kocienda’nın hikâyesi hem komik, hem de ilginç bir hikâye idi.

Apple mühendisleri yetişemedi:

"Orijinal iPhone'da kes/kopyala/yapıştır özelliği yoktu. Rezalet! En özet açıklama, bunu doğru bir şekilde yapmak için zamanım olmadığıydı. Yapacak çok fazla klavye, otomatik düzeltme ve metin sistemi işim vardı. Tasarım ekibinin de zamanı yoktu. Bu yüzden 1.0 için özelliği geçtik."

2001 yılında Apple’a katılan ve iPhone’dan önce Safari tarayıcısı üzerinde çalışan Kocienda, iPhone’da kopyala yapıştır özelliğinin olmamasının nedenini ‘Apple mühendislerinin yeterli zamana sahip olmaması’ olarak paylaştı. Tabii nedenler yalnızca bununla sınırlı değildi.

iPhone’larda iOS 13 ile veda ettiğimiz ancak iOS 15 ile yeniden kavuştuğumuz ve bir metni seçerken doğru noktaları seçmemizi sağlayan ‘metin büyüteci’, aslında Kocienda’nın fikriydi. iPhone’da kopyala yapıştırı daha kolay hale getirmek için bu fikirle ortaya çıkan Kocienda, geliştirdiği özelliğin o dönemde pek de düzgün çalışmadığını ve parmağın ekrandan kaldırılmasıyla imlecin metinler arasında kaydığını paylaştı.

Bu soruna karşı da farklı bir çözümle geldi. ‘Dokunma geçmişi kaydı’ özelliğiyle gelen Kocienda, bu sayede parmağın ekrandan kaldırılması durumunda imleci en son dokunulan noktada bırakmayı umuyordu. Fakat Kocienda’ya göre iPhone mühendisleri o zamanlarda sanal klavye ve otomatik düzeltme sistemiyle meşgul olduğundan, kopyala yapıştır için gerekli olan tüm sistemlerin geliştirilmesi ve bir araya getirilmesi de ilk iPhone’a yetişemedi.

Kopyala yapıştır özelliği, ilk iPhone’dan iki yıl sonra, iPhone 3GS ile hayatımıza giren iPhone OS 3.0 işletim sistemi ile kullanıma sunuldu. Öyle ki Apple, bu özelliği için zamanında bir televizyon reklamı bile hazırlamıştı: