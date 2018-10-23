Apple: iPhone'ların S ve R Harflerinin Hiçbir Anlamı Yok

Apple’ın global pazarlama başkan yardımcısı Phil Schiller tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone'ların isimlerinin sonunda yer alan S ve R eklerinin hiçbir anlamı bulunmuyor.

Apple, akıllı telefonlarını genellikle iki yıllık döngüler ile tanıtmaktadır. Bu döngü içerisinde iPhone’lar bir yıl düz rakamlarla isimlendirilirken, diğer yıl ‘s’ takısı ile isimlendirilir. Hepimiz biliyoruz ki Apple, düz yıllarda tasarım değişikliklerine odaklanırken s yıllarında performans artışına odaklanıyor. Tamam da bu ‘s’ takısı tam olarak ne anlama geliyor?

Apple’ın global pazarlama başkan yardımcısı Phil Schiller’a göre iPhone’ların rakamlarının sonlarına eklenen harfler hiçbir anlam ifade etmiyor. iPhone 3GS’de cihazın daha hızlı olduğunu vurgulamak için speed(hız) kelimesinin baş harfini eklediklerini dile getiren Schiller, iPhone 4S’te ise s takısının Siri’yi işaret ettiğini dile getirdi.

Peki diğer S takılı cihazlar? Onların ne anlamı var? Apple hayranlarını üzmek istemeyiz ancak bu harflerin hiçbir anlamı bulunmuyor. Schiller, spor otomobilleri ve hızlı olan her şeyi sevdiğini belirtirken bu otomobillerin gücünü göstermek için S ve R harfleri ile isimlendirildiğini, iPhone’ları isimlendirirken de bunu dikkate aldıklarını belirtti.

Bir düşünelim; hemen hepimiz, s takılı iPhone modellerinin daha iyi performans gösterdiğini düşünüyoruz. Eğer Schiller haklıysa Apple, muhteşem bir pazarlama stratejisiyle yalnızca cihazı donanımı ile değil ismi ile de hızlandırmış demek oluyor. Bir diğer deyişle Apple, s takılı bir iPhone’un düz isimli iPhone’dan daha hızlı olduğunu düşüneceğimizi biliyor.

Özetlemek gerekirse bu yıl piyasaya çıkan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ın isminin sonunda bulunan S ve R harflerinin hiçbir anlamı bulunmuyor. Apple’ın isimlendirmeyi bu şekilde yapmasının tek nedeni, tüketicilerin cihazların daha hızlı olduğunu düşünmesi. Dünyanın en büyük şirketi olmak için bazen böyle anlamsız ancak iş gören hamleler yapmak gerekebilir.