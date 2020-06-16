Apple, geliştirici uygulaması olan Developer App'e macOS desteğini getirdi. İnternet üzerinden gerçekleşecek WWDC20'ye az bir zaman kala macOS desteğinin getirilmesi birçok kişiyi sevindirdi. Geliştiriciler, uygulama sayesinde WWDC20'den daha verimli bir şekilde yararlanabilecekler.

Koronavirüs salgını, birçok etkinliğin gerçekleştirilememesine neden oldu. Gerçekleştirilemeyen organizasyonların bir kısmı ileri bir tarihe ertelendi veya yapılmamasına karar verildi. Apple gibi etkinliği ertelemek yerine internet üzerinden yapmaya karar verenler de oldu. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek WWDC20 katılımcılarına iyi haber, Apple'dan geldi.

Apple, geliştirici uygulaması olan Developer App'e macOS işletim sistemi desteği getirdi. Bu da demek oluyor ki geliştiriciler, Apple'ın bu sene çevrimiçi olarak gerçekleştireceği WWDC20 konferansını iPad ve iPhone'ları yerine daha büyük ekrana sahip Mac'lerinden takip edebilecekler. Katılımcıların konferans için ihtiyacı olan her şeye Mac'lerinden ulaşabilecek olması, birçok kişi tarafından sevinçle karşılandı.

Sevindirici haber Twitter'dan duyuruldu:

Sevindirici haber, Apple Developer App'in içerik editörlüğünü yapan Serenity Caldwell'den geldi. Caldwell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla uygulamanın gelişini haber verdi. İçerik Editörü, "Psst" yazısıyla birlikte uygulamanın görüntüsünü paylaştı ve bir bağlantı bıraktı. Geliştiriciler bu uygulama sayesinde geçtiğimiz yılın konferanslarını da izleme fırsatı buluyor.

macOS için tasarlanmış yeni bir arayüz sunan uygulama, en yeni haberleri, videoları ve çok daha fazlasını kullanıcılarla buluşturuyor. Konferans hakkında da gereken tüm bilgilere rahatlıkla ulaşım imkânı sunan Apple Developer App, arayüzü sayesinde makale, haber, video ve oturumlara erişimi çok kolay bir hâle getiriyor. Ayrıca rahat bir kullanım açısından daha sonra okuma seçeneği de uygulamada yerini almış.

Apple'ın aylardır beklenen etkinliği WWDC20, 22 Haziran Pazartesi 20.00'da başlayacak ve 26 Haziran tarihine kadar devam edecek. Katılım için geliştirici hesabı olması zorunlu kılınan etkinlikte, iOS 14'ün ilk betasının da çıkış yapması bekleniyor.