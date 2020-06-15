WhatsApp, 'hayat kurtaran' özelliklerinden biri olacağı düşünülen uygulama içi para gönderme özelliğini Brezilya'da yayınladı. Bugün itibarıyla kullanıma sunulan hizmet, günlük kullanıcılar için tamamen ücretsiz, işletmeler içinse küçük bir ücret karşılığında ödeme yapılmasını sağlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, bir süredir uygulama içi para gönderme özelliği üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şimdi beklenen oldu ve WhatsApp, ilk kez Brezilya'daki kullanıcılar için uygulama içi para transferi yapmalarını sağlayacak özelliğini kullanıma sundu. Facebook'un kendi ödeme sistemi olan "Facebook Pay" sayesinde WhatsApp kullanıcıları artık, birbirlerine uygulama içinden para gönderebilecekler.

Geliştiriciler, WhatsApp'ın para gönderme özelliğinin günlük kullanıcılar için tamamen ücretsiz, işletmeler içinse ufak bir işlem ücreti ile kullanılabileceğini söylüyorlar. Kullanıcılar, WhatsApp'taki ödeme işlemlerini 6 haneli bir PIN kodu ya da parmak izleri aracılığıyla kolaylıkla tamamlayabilecekler.

WhatsApp'ın ödeme yapma özelliği, Brezilya'da hizmet veren finans kurumlarıyla ortak bir çalışmanın ürünü. Bu nedenle kullanıcılar, banka ya da kredi kartlarını WhatsApp hesaplarına tanımladıktan sonra bu özelliği kullanabiliyorlar. Yapılan açıklamalara göre WhatsApp ile para gönderme özelliği, ilerleyen dönemlerde daha geniş bir kullanıcı kitlesinin hizmetine sunulacak.

Aslına bakacak olursak WhatsApp, kurulduğu ilk günden beri özellikle küçük çaplı işletmeleri fazlasıyla önemsedi. Zaten WhatsApp Business da bunun bir göstergesi. 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp, süreç içerisinde küçük çaplı işletmelerden uzaklaşmadı. Bu politikanın son ürünü, WhatsApp'a entegre Facebook Pay olarak karşımıza çıktı. WhatsApp'a entegre edilen Facebook Pay hem günlük kullanıcıların hem de işletmelerin işlerini kolaylaştıracak.

Beklentiler, bu özelliğin ilk olarak Brezilya değil Hindistan'da kullanıma sunulacağı yönündeydi. Çünkü WhatsApp bir süredir, bu özelliği zaten Hindistan'da test ediyordu. Brezilya'nın ekonomik yapısını göz önünde bulundurup ülke genelinde 10 milyondan fazla küçük işletmenin olduğunu belirleyen WhatsApp, önceliği bu ülkeye vermiş gibi görünüyor.