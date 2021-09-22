Ubisoft'tan Far Cry 6 Hakkında Üzücü Açıklama

Far Cry 6 hakkında heyecan verici açıklamalar yapan Ubisoft, bugün yaptığı açıklama ile serinin hayranlarını üzdü. Yetkililer “Işın Tarama” teknolojisinin sadece bilgisayara geleceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Far Cry 6’nın çıkışından sonra izlenecek yol haritasını yayınlayan Ubisoft, Eylül ayının başında da Far Cry 6’nın bilgisayar için gereken sistem gereksinimlerini açıklamıştı.

Bütün bu açıklamalarla oyuncuları iyice heyecanlandıran Fransız oyun firması, özellikle oyundaki ışın izleme desteğinin sunduğu nimetleri “ballandıra ballandıra” anlatmış ve ilgi çekmişti. Ancak Ubisoft’tan oyuncuları hem üzen hem de sinirlendiren açıklama geldi.

Konsol oyuncularına ışın izleme desteği gelmiyor:

Far Cry 6’nın yapımcısı olan Ubisoft bugün yaptığı açıklamada, “Işın izleme desteği sadece bilgisayarlara gelecek bir özellik. Şu anda konsol konusundaki asıl hedefimiz donanımı tüm gücüyle kullanarak 4K çözünürlükte 60 FPS performans sunabilmek.” diyerek konsol oyuncularına kötü haberi verdi.

Ayrıca şirketin üç boyutlu tasarım ekibinin lideri olan Stephanie Brenham’da Far Cry 6’nın ışın izleme teknolojisinin bilgisayarlara özel olarak çıkacağı doğruladı. NVIDIA’nın çığır açan bu teknolojisine ek olarak AMD’nin FidelityFX Super Resolution özelliğinin de sadece bilgisayar sürümünde olacağını açıkladı.

Konsollarda ışın izlemeyi görmemize daha var:

Her ne kadar daha önce ışın izleme özelliğinin PS5 ve Xbox Series X konsollarına görmüş olsak da hâlâ çoğu oyunun asıl hedefi yüksek çözünürlükte sabit FPS değeri verebilmek. Bu yüzden oyun dünyasından doğru tespitleri ile tanınmış pek çok isim konsollarda ışın izleme özelliğinin şu anlık “hayal” olduğunu söylüyor.

Brenham ayrıca oyunun PS5 ve Xbox Series X/S sürümlerinin PS4/Pro ve Xbox One/ One X sürümlerine göre daha fazla detay içereceğini ve yüksek kalite kaplamalara sahip olacağını açıkladı.