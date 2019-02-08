Apple grup FaceTime özelliği, 14 yaşındaki bir çocuğun güvenlik açığı bulmasına kadar son derece güvenli görünüyordu.

Apple tarafından geliştirilen ve büyük beğeni toplayan FaceTime grup konuşmaları güvenli görünüyordu. Ancak 14 yaşındaki bir çocuk bunun hiç de öyle olmadığını gösterdi.

Normal şartlarda FaceTime grup konuşmalarına dahil olmak imkansız ancak bazı küçük değişikliklerle bunu yapabilirsiniz. İki kişi arasında görüntülü arama başlattıktan sonra kendi numaranızı eklerseniz 3. kişi olarak bu görüşmede yer alabilirsiniz.

Apple FaceTime açığını bulmak burs ve ödül kazandırdı

Grant Thompson isimli bu çocuğa Apple tarafından tanışma ve ödül fırsatı sunulacak. Ayrıca Apple, kendisine eğitimi için belirli oranda burs bağlayacak. 14 yaşındaki çocuğa 25.000 ila 200.000 dolar arasında bir ödül verileceği de kesinleşti.

Apple ilk etapta bu hatanın olduğunu kabul etmese bile, attığı tweetler ile hatasını kabullendi. iOS 12.1.4 ve macOS Mojave güncellemelerinde ise Apple bu hatasını düzeltti. Şu an için FaceTime özelliğinde bir problem görünmüyor.