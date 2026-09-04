Apple’ın HomePod Planı Ortaya Çıktı: 4 Hoparlörlü Ses Sistemi Geliyor Olabilir!

Apple, audioOS 27 güncellemelerinde dört HomePod’un birlikte çalışacağı yeni bir çevreleyen ses sistemi hazırlıyor. Kodlarda ortaya çıkan detaylar, şirketin HomePod’larla ilgili yeni bir donanım hazırlığı içinde olabileceğini de gösteriyor.

Apple, HomePod’ları bir arada kullanarak ev sineması deneyimini geliştirecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor olabilir. MacRumors’ın aktardığına göre, audioOS 27 beta kodlarında birden fazla HomePod’un aynı ses sistemi içinde çalışmasına yönelik yeni özellikler tespit edildi.

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Apple’ın hazırlığı bununla da sınırlı görünmüyor. Aynı kodlarda yeni bir "Party Mode" özelliğinin yanı sıra daha önce görülmeyen bir donanım kimliği de ortaya çıktı. Bu da Apple’ın HomePod’ların çalışma şeklini değiştirirken yeni bir model için hazırlık yapıyor olabileceğini düşündürüyor.

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Dört HomePod odayı sesle saracak

İki HomePod televizyonun önünde, diğer ikisi arka tarafta duracak.

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Öndeki hoparlörler sol ve sağ kanalları verirken arkadakiler çevreleyen ses için kullanılacak. Böylece film izlerken sesin tamamı ekranın önünden gelmek yerine odanın içine dağılacak.

HomePod’lar bulundukları yere göre ayar yapacak

Kodlarda, sistemin hoparlörlerin konumuna göre ses ayarlarını değiştireceğine dair detaylar da bulunuyor.

Bas, EQ ve ses zamanlaması gibi ayarlar otomatik olarak düzenlenebilecek. Dolayısıyla HomePod’ları nereye koyduğunuz sistem için önemli olacak ama ideal ayarı bulmak için tek tek uğraşmanız gerekmeyecek.

Party Mode ile ses tek noktaya takılmayacak

Apple’ın üzerinde çalıştığı bir diğer özellik ise Party Mode.

Bu mod, stereo çift olarak kullanılan HomePod’larda sesin belirli bir noktaya yoğunlaşmasını engelleyerek odaya daha dengeli biçimde yayılmasını sağlayacak.

Örneğin arkadaşlarınızla kalabalık bir odada müzik dinliyorsunuz. Hoparlörün tam karşısında oturan kişi sesi gayet iyi duyarken odanın diğer ucundaki kişi aynı deneyimi yaşamayabilir. Party Mode tam olarak bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor.

Yeni HomePod için de ipucu var

Kodlarda ortaya çıkan AID12007 donanım kimliği, Apple’ın yeni bir HomePod üzerinde çalışıyor olabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor. Bir de "Forklift" adı var. Bu konfigürasyonun neye karşılık geldiği henüz bilinmiyor ancak AID12007 ile birlikte görülmesi, yeni donanım ihtimalini gündeme getiriyor.

Bunun yeni bir HomePod mini mi yoksa uzun zamandır beklenen HomePod 3 mü olduğu şimdilik belli değil. Apple’ın bu konuda yaptığı resmi bir açıklama da bulunmuyor.

Şimdilik elimizde yalnızca yazılım kodları var. Fakat Apple gerçekten dört HomePod’lu bu sistemi hayata geçirirse, HomePod’ların ev sinemasındaki rolü bugünkünden epey farklı olacaktır.