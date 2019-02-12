Son dönemde telefon satamamaktan yakınan Apple’ın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu ürün iPhone SE 2 olabilir.

Apple’ın yeni telefonlarına yönelik en büyük eleştirilerden bir tanesi telefonların yüksek fiyatları oldu. iPhone XR her ne kadar insanların maddi gücünün yettiği bir telefon olarak takdir görse de yeterli olmadı.

Apple’ın aslında daha önce çıkarmış olduğu, insanların büyük beğenisini kazanan ve daha satın alınabilir bir telefonu vardı: iPhone SE. Bu telefon küçüktü, parmak izi okuyucuya ve kulaklık girişine sahipti. Özetle, bugün satılan büyük iPhone’ların sahip olmadığı bütün özelliklere sahipti.

Apple’ın bu sene bahar etkinliği olup olmayacağı belli değil. Etkinlik olursa bir ya da iki yeni iPad, yeni AirPods, belki AirPower şarj cihazı tanıtılabilir. Yine de böyle bir etkinliğe damgasını vuracak bir şey varsa o da iPhone SE 2’dir.

Bunun pek çok nedeni var.

Kulaklık Girişleri Hala Önemli

Apple istediği kadar kulaklık girişlerini kaldırmaya çalışsın, insanlar hala geleneksel kulaklıklar kullanıyorlar. Daha da önemlisi, insanlar bu kulaklıkları ve kulaklık girişlerini seviyorlar. En azından bir tane kulaklık girişli telefon bulunması şirkete faydalı olacaktır.

Parmak İzi Okuyucular Talep Görüyor

FaceID teknolojisi, biyometrik teknolojilerin geleceği noktadır. Bilimkurgu filmlerinden fırlamışa benzeyen bu teknolojinin bir gün bir numaralı güvenlik teknolojisi olacağına şüphe yok. Yine de bugün yüz tanıma programı her zaman çalışmıyor. Herkesin de bu teknolojiye güvenmediği aşikar. Sırf erişim kolaylığı için bile parmak izi sensörü kullanılabilir.

Apple, Servislerinden Daha Çok Kazanabilmek İçin iPhone SE 2 Üretmeli

Apple insanlara hizmet ve servis satıyor. İnsanların bu hizmet ve servisleri satın alması için bir Apple ürününün olması lazım. Buradaki en temel problem, insanların telefon alamaması. Ne kadar az kullanıcı olursa servisler o kadar az para kazanır. Daha çok insanın alabileceği bir iPhone modeli olarak iPhone SE 2 burada devreye giriyor.

Kamera ve İşlemciyi Geliştirmek Çoğu Kullanıcı İçin Yeterli

Pek çok kişi, telefonlarda kendilerine sunulan yeni özelliklerle o kadar da ilgilenmiyor. İnsanlar hızlı telefonlar istiyorlar. Bir diğer istekleri de telefonlarının yüksek kalitede fotoğraflar çekebilmesi. A serisi çipe, iyi bir kameraya ve düzgün bir bataryaya sahip bir iPhone SE 2 çoğu kişi için yeterli olacaktır.

Diğer iPhone’lar Gibi Su Geçirmezlik Eklensin

Yeni iPhone’lar havuza bile düşseler zarar görmüyorlar. Bu güzel özellik yeni iPhone SE 2’lerde de bulunsa da kimse telefonunu pirince yatırmak zorunda kalmasa pastanın kreması, sütlacın kızarmış üstü gibi bir güzellik olur.

‘Bi’ Tık’ Daha Büyük Telefon

iPhone SE’nin boyu 4 inçti. Yeni telefon bundan yarım inç daha büyük bir ekrana sahip olsa yeterli olacaktır. Daha büyük telefon demek daha büyük batarya ve yeni teknolojileri koyacak daha çok alan demek.

Kablosuz Şarj Özelliği Gelmeli

QI şarjı telefona eklemek Apple için zor değil. QI şarj cihazlarının fiyatları ise 5 dolara kadar düşmüş durumda. Yine de güzel bir özellik ve insanları kablo derdinden kurtarıyor.

Fiyatı Düşük Olmalı

iPhone SE’yi efsane yapan şey uygun fiyatıydı. Telefonun fiyatı bu versiyon için 350 dolar civarında (ülkemize uyarlarsak 3500 - 4500 TL arası) tutulabilirse Apple çok büyük bir başarı yakalayabilir, dahası kendi hayran kitlesini kaybetmemiş olur. Ayrıca iPhone SE 2, düşük fiyat ve temel özelliklerle güzel bir telefon. Fiyatı artarsa insanlar başka alternatiflere yöneleceklerdir.

iPhone SE 2, Apple’ın aradığı satış gücünü sağlayıp firmanın hala 1000 dolarlık üst düzey telefonlar üretebilmesinin ve satabilmesinin anahtarı olabilir. Apple’ın genelde mart ayında gerçekleşen bahar etkinliği olacak mı, olursa yeni bir iPhone SE 2 açıklanacak mı göreceğiz.