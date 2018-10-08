Apple'ın Saatleri, Yaz Saati Uygulaması Yüzünden Çakılıyor

Avustralya'daki Apple Watch Series 4 sahipleri, yaz saati uygulamasına uyum sağlayamayan cihazlarının çakılma ve yeniden başlama sorunlarından şikayetçi.

Görünüşe göre Apple, yaz saati uygulaması ile başa çıkmakta zorlanıyor. Avustralyalı Apple Watch Series 4 sahipleri, saatlerinin sürekli olarak yeniden başlama döngüsünde kısılıp kalmasından ve çakılma sorunları yaşamasından şikayetçiler. Bu durumun Avustralya'da ortaya çıkmasının sebebi ise Güney Yarımküre'de bulunan ülkenin dün itibarı iyle yaz saati uygulamasına geçmiş olması.

Sorunun kaynağı ise en basit tanımıyla Apple Watch'ın kafasınnın karışması. Gün içinde kaç kilometre yürüdüğünüz, ne kadar ayakta durduğunuz, kaç kalori yaktığınız ve nerede olduğunuz gibi bilgilerin kaydını tutan cihaz, aradaki zaman atlamasından dolayı sorunlar yaşıyor.

Ülkemizde yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildiği için böyle bir problem olmasa da, Avrupa'da ekim ayı sonunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 4 Kasım'da yaz saati uygulaması sona erecek, yani bu problemi çözmek için Apple'ın sadece birkaç haftası var.

Yine de, bunun Apple tarihindeki ilk yaz saati problemi olduğunu söyleyemeyiz. Daha önce de Avrupa'da yaz saati uygulamasına geçiş döneminde alarmlar sorun çıkartmış, yeni yıl günlerinde alarmlar çalışmamış ve cihaz içi takvimde tarihler yanlış gösterilmişti. Birkaç sene önce de iOS 9 güncelllemesi alarmları devre dışı bırakırken, geçtiğimiz yıl 2 Aralık'ta saat 12:15'de iOS 11:1.2 sürüme sahip iPhone'lar çakılmıştı.