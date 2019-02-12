Apple'ın WWDC 2019 Konferansının Tarihi Belli Oldu

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Şirketin geleneksel olarak düzenlediği geliştirici konferansının tarihi ve yeri belli oldu.

Apple, henüz WWDC 2019’un (Worldwide Developer Conference, Küresel Geliştirici Konferansı) kesin tarihini açıklamadı ancak Macrumors’da yer alan habere göre geliştirici konferansı bu sene 3-7 Haziran tarihleri arasında San Jose, Kaliforniya’da gerçekleştirilecek.
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WWDC, geçtiğimiz sene 4-8 Haziran tarihleri arasında, 2017’de ise 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti, yani yine haziran ayının aynı haftasında olması pek de şaşırtıcı olmadı. Macrumors, ortaya attığı bu tarih konusunda da kaynağına oldukça güveniyor. Sitenin kaynağı, Son Jose kentinin Kültürel İşler Ofisi’nin (Office of Cultural Affairs) 2019 etkinlik takvimi olarak gösteriliyor.
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Site, geçtiğimiz sene de şubat ayında WWDC 2018’in tarihlerini şubat ayında, yani Apple’ın resmi duyurusundan tam bir ay önce doğru olarak açıklamıştı. Biletleri oldukça pahalı olan ve katılımcıların kura ile belirlendiği konferansa geçtiğimiz sene 7 bin kişi katılmıştı.

Kaynak : https://www.macrumors.com/2019/02/12/wwdc-2019-dates-june-3-7-san-jose/
Etiketler: apple, wwdc 2019
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