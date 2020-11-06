Apple, uzun süren beta çalışmalarının ardından iOS 14.2, iPadOS 14.2, watchOS 7.1 ve tvOS 14.2 güncelleştirmelerini yayınladı. Bu güncelleştirmelerle birlikte iPhone ve iPad cihazlara yeni emoji, pek çok yeni özellik ve hata düzeltmeleri geldi.

Apple, içerisinde özel bir Shazam düğmesi ve yeni emojiler içeren iOS 14.2’yi yayınladı. Yeni iOS sürümüyle birlikte iPadOS 14.2, watchOS 7.1 ve tvOS 14.2’de pek çok yenilikle güncellendi. Kararlı sürüm çıkmadan önce 5 beta süreci geçiren işletim sistemleri, ortaya çıkan sorunlar ayıklandıktan sonra yayınlandı. Yeni iOS 14.2 güncelleştirmesiyle birlikte daha kapsamlı seçenekler, daha fazla yiyecek ve nesne içeren emojiler ve bazı güvenlik düzeltmeleri eklendi.

Yeni güncellemeler, normal güncelleştirme adımları uygulanarak uyumlu iPhone, iPad, Apple Watch ve Apple TV’ye yüklenebilir. Normalde güncelleştirme otomatik olarak gelecek olsa da eğer beklemek istemiyorsanız Ayarlar uygulamasına açıp Genel ve Yazılım Güncelleme seçeneğine gidip manuel olarak da güncelleştirmeyi indirebilirsiniz.

iOS 14.2 ve iPadOS 14.2 güncelleştirmesi neler sunuyor?

Apple’ın yayınladığı yeni sürümlerle birlikte iPhone ve iPad cihazlara 8 yeni duvar kağıdı seçeneği, yeni emojiler ve geliştirilmiş ikonografi eklendi. Home uygulaması da küçük değişikler ve bazı ufak yeni simgeler kazandı. Bunlarla birlikte arka planda gerçekleştirilecek şarkı tanıma özelliği için yeni bir Shazam işlevi eklendi.

iOS 14.2 ve iPadOS 14.2’lerde ana ekran ve uygulama arayüzünde de bazı küçük değişiklikler yer aldı. Apple Maps’e yeni özellikler eklenirken, değişikliklerin yanı sıra ses tanıma uyarıları ve carkey gibi destekler de geldi.

tvOS 14.2 ve wathOS 7.1’e baktığımızda ise yeniliklerden çok hata düzeltmelerinin yer aldığını görüyoruz. Bunlar arasında Apple Watch’ın Mac’in kilidini açmayı engelleyen bir hata düzeltilmesi de yer aldı. Peki sizler yeni sürümleri aldınız mı? Güncelleştirmeyi yaptıktan sonra yaşadığınız bir sorun oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.