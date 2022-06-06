Apple, Yeni MacOS Ventura'yı Tanıttı: İşte Tüm Özellikleri

Apple'ın özellikle bilgisayarı iş için kullananlar tarafından fazlasıyla tercih edilen Mac bilgisayarları yeni bir işletim sistemine bugün itibarıyla kavuştu. Gelin, MacOS Ventura'ya ve tüm yeni özelliklerine yakından bakalım.

Apple'ın uzun bir süredir çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen Mac'leri, bugün yeni bir işletim sistemine kavuştu. Mac bilgisayarlara özgü olan bu yeni işletim sistemi sayesinde cihazların kullanımında büyük bir kolaylık sağlanmış oldu.

WWDC 2022 etkinliğiyle birlikte hayatımıza giren yeni MacOS Ventura bilgisayarlara pek çok yeni özelliği de beraberinde getiriyor. Peki bu özellikler neler? Gelin birlikte bakalım.

Karşınızda yeni MacOS Ventura!

Etkinliğin en çok ilgi gören ve merakla beklenen duyurularından biri şüphesiz ki MacOS'lara gelecek olan yeni işletim sistemiydi. MacOS Ventura'yla birlikte bilgisayar deneyimi bir üst seviyeye taşınarak, büyük değişikliklere gidiliyor.

İşte MacOS Ventura'nın tüm yeni özellikleri:

Pencereler arasında gezmek artık çok daha kolay

Pencereler arasında gezinme ve sekmeler arasında dolaşma özelliği büyük ölçüde değişiyor ve çok daha kolay bir hale getiriliyor. Sahne Yöneticisi'yle birlikte çalıştığınız uygulama önde kalarak, diğer uygulamalarınız Sahne'de yerini almaya devam eder.

Spotlight güncellemesi:

Oluşturduğunuz kısayolları Spotlight üzerinden kolay kontrol edebilir, düzenleme yapabilir ve 'Canlı Metin' özelliğiyle görüntüler içinde metin arayabilir, zamanlayıcı başlatabilirsiniz.

Mac e-posta değişiklikleri:

Birçoğumuzun uzun bir süredir beklediği 'Geri Al' butonu nihayet Mac işletim sisteminde yapılan değişikliklerle birlikte hayatımızda giriyor. Yeni özellik yeni MacOS Ventura ile birlikte kullanıma sunulacak.

Güvenlik sistemi değişikliği:

Bununla birlikte 'Arama' kısmında da daha doğru sonuçlar verecek şekilde birtakım değişiklikler yapıldı. Gizlilik alanında yapılan değişikliklerle de 'Şifre Anahtarları' özelliği kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu yeni özellikle birlikte Touch ID ve Face ID web siteleri içinde de kullanılabilecek.

iPhone kamerası Mac'ler için birer web kamerası olarak kullanılabilecek

Yeni Handoff özelliğiyle birlikte, gelen aramalarınızı Mac üzerinden cevaplayıp, iPhone'unuzu bir web kamerası olarak kullanabileceksiniz. Bununla birlikte Stüdyo Işığı gibi fotoğraf ayarları da Mac'inizde kullanılabilir olacak.

iPhone ve Mac cihazlar MagSafe ile bağlanabilecek

Belkin ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda Mac ve iPhone cihazlar MagSafe özelliği kullanılarak birbirine bağlanabilecek. Yeni MagSafe aparatları yıl sonunda piyasaya sürülecek.