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Türkiye'deki iPad Fiyatlarına Yine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

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Apple, yeni iPad mini duyurusunun ardından Türkiye'deki iPad modellerine zam yaptı.

Türkiye'deki iPad Fiyatlarına Yine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, dün çok beklenen OLED ekranlı iPad mini modelini resmen tanıtmış ve Türkiye dahil dünya çapında resmen kullanıma sunmuştu. Maalesef şirketin yaptığı tek değişiklik bu değildi. Öyle ki bazı fiyat değişikliklerine de gedildi.

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Apple, dünkü iPad lansmanının ardından Türkiye’deki bazı iPad modellerinin fiyatlarına zam yaptı. Yani anlayacağınız bir fiyat artışıyla daha karşı karşıyayız. Birden fazla iPad cihaza ciddi zamlar uygulanmış durumda.

İçerikten Görseller

Türkiye'deki iPad Fiyatlarına Yine Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
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iPad zammının ardından oluşan fiyatlar

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Model Eski fiyat Yeni fiyat
11 inç iPad (A16) 128 GB 29.999 TL 31.999 TL
11 inç iPad Pro (M5) 256 GB 77.999 TL 85.999 TL
11 inç iPad Air (M4) 128 GB 47.999 TL 52.499 TL
13 inç iPad Pro (M5) 256 GB 92.999 TL 107.999 TL

iPad tarafındaki fiyat hareketliliği aslında bu yıla yayılan kademeli bir grafiği işaret ediyor. Apple, son olarak Haziran 2026 döneminde tüm iPad modellerine yaklaşık yüzde 25 oranında zam uygulamıştı. Bugünkü zam ile birlikte de 5 aylık süreçte %40’a varan toplam zam yaşanmış oldu. Zamlardan en çok etkilenen modelin standart 11 inç iPad olduğunu da eklemek gerek.

Yapılan son düzenlemenin ardından modellerin başlangıç etiketlerinde belirgin artışlar yaşandı.Ailenin en uygun fiyatlı seçeneği konumundaki 11 inç iPad (A16) 128 GB modelinin fiyatı 29.999 TL seviyesinden 31.999 TL’ye yükseldi. Taşınabilirlik ile performansı bir arada arayanların tercih ettiği orta segment temsilcisi iPad Air M4 tarafında ise etiket 47.999 TL bandından 52.499 TL basamağına fırladı.

En üst segmentte yer alan ve profesyonel iş akışlarını hedefleyen iPad Pro modelleri de zamdan doğrudan nasibini aldı. 11 inç iPad Pro (M5) 256 GB sürümünün fiyatı 77.999 TL’den 85.999 TL’ye çıkarken, serinin dev ekranlı amiral gemisi 13 inç iPad Pro (M5) 256 GB modelinin fiyatı ise 92.999 TL sınırından 107.999 TL seviyesine ulaştı. Aileye yeni katılan 8,5 inç boyutundaki iPad Mini (A20 Pro) 128 GB modeli ise pazara doğrudan 48.999 TL’lik etiketle giriş yaptı.

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