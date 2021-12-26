Apple, iPhone 15 Modellerinde Büyük Değişikliğe Gidebilir

Henüz tanıtılmasına birkaç yıl olmasına karşın iPhone 15 ile ilgili söylentiler gün yüzüne çıkmaya başladı bile. Ortaya atılan son iddialara göre Apple, iPhone 15’ten itibaren seride yeni teknolojilerin kullanıldığı büyük bir değişikliğe gidebilir.

Teknoloji sektörünün en büyük isimlerinden Apple, akıllı telefon piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Serinin satışa sunulan son modeli olan iPhone 13 yaklaşık dört ay önce ilk kez tanıtılmıştı. Tanıtıldığı tarihten bu yana da iPhone 13’ün çalkantılı dönemlerden geçtiğini söyleyebiliriz. Kara borsaya düşeceği konuşulan telefon aynı zamanda ‘ekran tamiri’ kısıtlamasıyla da gündeme gelmişti.

Her ne kadar iPhone 13 yolun daha başında olsa da bir sonraki modeller için söylentiler ve sızıntılar ortaya çıkmaya başladı bile. Takipçilerimizin hatırlayacağı üzere geçtiğimiz ay iPhone 14’ün konsept tasarımı bile paylaşılmıştı. Şimdi de 2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 ile ilgili yeni bilgiler ortaya atıldı. Görünen o ki serinin gelecek versiyonlarında büyük etki yaratacak bir değişikliğe gidilebilir.

SIM kart girişi kaldırılabilir:

Brezilyalı bir haber yayın sitesi olan Blog do iPhone, serinin 2023 yılında tanıtılması beklenen modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya attı. İddialara göre Apple, iPhone 15 Pro’dan itibaren ‘sim-kart girişi bölmesini’ kaldırıyor. Bunun yerine artık eSIM teknolojisi kullanılacak. Aynı zamanda iPhone kullanıcılarının pek alışık olmadığı çift eSIM özelliğinin de yeni modellerde yer alması bekleniyor.

Aslında bu haberin uzmanlar tarafından da öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Şirketin Watch serisi akıllı saatleri halihazırda bu teknolojiden faydalanıyor. Buna ek olarak Apple’ın yakın bir zamanda tamamen kablosuz şarj teknolojisine de geçiş yapması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre bazı ülkelerde hala eSIM teknolojisinin aktif olarak kullanılmıyor olması, şirketin üstesinden gelmesi gereken bir problem olabilir.

Tabii ki bu söylentilerin kesin olarak doğru olduğu söylenemez. Sonuçta iPhone 13 serisi raflardaki yerini daha yeni aldı. O nedenle şu anda iPhone 15 modelleri için kesin konuşmak mümkün değil. Ancak son söylentiler, Apple’ın iPhone 14 serisi için kayda değer değişikliklere gideceği yönünde. Gelecek yıl bu yönde daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması bekleniyor.