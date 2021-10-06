Apple'ın iPhone 13 Pro'yu Ne Kadara Ürettiği Belli Oldu

TechInsights, 256 GB depolama alanına sahip bir iPhone 13 Pro'nun kaç dolara üretildiğini araştırdı. Yapılan araştırmaya göre Apple, bu akıllı telefonu en az 570 dolara üretiyor. Ancak bu fiyata reklam, nakliye ve Ar-Ge giderlerini içermiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ay içerisinde duyurduğu iPhone 13 modelleri, ekim ayı başı itibarıyla tüketicilerle buluşmaya başladı. Şirket, lansman sırasında yaptığı açıklamalarda iPhone 13'ün performansının ciddi anlamda artırıldığını ortaya koyarken, fiyat konusunda ise 2020 yılında duyurulan iPhone 12 ailesinin yolundan gitti. Yani beklentilerin aksine fiyat artışı gerçekleşmedi.

Tüketiciler iPhone 13 ailesini keşfetmeye devam ederken TechInsights, önemli bir çalışma yürüttü. Bu çalışma kapsamında 256 GB depolama alanına sahip bir iPhone 13 Pro'yu ele alan araştırmacılar, bu akıllı telefonun Apple'a ne kadara mal olduğunu ortaya çıkardılar.

Bir iPhone 13 Pro, 570 dolara üretiliyor

Yapılan araştırmalara göre 256 GB depolama alanına sahip bir iPhone 13 Pro, yaklaşık olarak 570 dolara üretiliyor. Bu fiyat, yalnızca telefona ait donanımın bir araya getirilip, kutulanmasını kapsıyor. iPhone 13 Pro için yapılan patent ve Ar-Ge harcamaları ile lojistik ve reklam maliyetleri, ne yazık ki tam olarak bilinemiyor. Peki bu durumda Apple, bir iPhone 13 Pro'dan ne kadar kazanıyor?

Apple, iPhone 13 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip versiyonunu, ABD'de 1.099 dolar karşılığında satıyor. Buna göre Apple'ın karı yüzde 100'müş gibi görünüyor olsa da az önce de belirttiğimiz reklam, nakliye ve Ar-Ge giderlerinin bu oranı ciddi anlamda düşüreceğini belirtelim. Aynı cihaz Türkiye'ye geldiğinde ise 16.999 TL karşılığında satın alınabiliyor. Konu buraya gelmişken, ülkemizde tek bir iPhone'dan alınan verginin ne kadar olduğunu merak ediyorsanız buradaki, yalnızca ÖTV'yi çıkardığımızda iPhone 13 fiyatlarının nasıl değişeceğini görmek için buradaki, bir iPhone 13 satın almak için kaç gün çalışılmasına dair bilgi sahibi olmak için de buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.