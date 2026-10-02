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Katlanabilir Ekranlarda Çizik Derdine Son: İşte Apple'ın iPhone Duo İçin Geliştirdiği Çözüm!

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Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, yıprandığında değiştirilebilen özel bir ekran katmanıyla geliyor.

Katlanabilir Ekranlarda Çizik Derdine Son: İşte Apple'ın iPhone Duo İçin Geliştirdiği Çözüm!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ortaya çıktığında gözler ister istemez ekranına çevrildi. Katlanabilir telefonların en can sıkıcı taraflarından biri olan zamanla oluşan yıpranma için Apple'ın bir çözümü var.

TikTok içerik üreticisi Angelica Fendi'ye konuşan Apple Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Kate Bergeron, iPhone Duo'nun iç ekranındaki nano dokulu katmanın sökülüp yenisiyle değiştirilebildiğini açıkladı. Yani ekranın kendisine dokunmadan, zamanla yıpranan üst katmanı yenilemek mümkün olacak.

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Katlanabilir Ekranlarda Çizik Derdine Son: İşte Apple'ın iPhone Duo İçin Geliştirdiği Çözüm!
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AppleCare+ kapsamında 19 dolarlık değişim

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Apple'ın ek cihaz koruma ve servis paketi AppleCare+ kapsamındaki kullanıcılar, iPhone Duo'nun yıpranan ekran katmanını 19 dolar karşılığında değiştirebilecek. Apple'ın destek sayfasında yer alan bilgilere göre bu ücret, ekranın tamamı için değil, değiştirilebilen nano dokulu katman için geçerli.

AppleCare+ kapsamı dışında kalan kullanıcılar için değişim ücretinin ne kadar olacağı ise henüz belli değil. Ayrıca AppleCare+ her ülkede sunulmuyor; dolayısıyla açıklanan 19 dolarlık ücret Türkiye'deki kullanıcılar için doğrudan geçerli kabul edilmemeli.

iPhone Duo ne zaman çıkacak?

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iPhone Duo için ön siparişler 16 Ekim 2026'da başlayacak, satışa çıkış tarihi ise 23 Ekim olarak açıklandı. Başlangıç fiyatı 1.999 dolar olan telefonun Türkiye'deki başlangıç fiyatı 229.999 TL olacak. Türkiye'de satışların Kasım itibarıyla başlaması bekleniyor.

Yeni ekran katmanının ne kadar süre dayanacağı ise telefon kullanılmaya başlandıkça daha net anlaşılacak. Şimdilik bilinen, yıpranan katmanın ekranın tamamı değiştirilmeden yenilenebileceği.

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Apple Katlanabilir Telefon

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