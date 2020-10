Apple, Hong Kong'da iPhone for Life adında yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu. Şirketin söz konusu ismi, iPhone yükseltme programının markası haline getireceği düşünülüyor.

Patently Apple tarafından tarafından aktarılan bilgiye göre ABD’li teknoloji devi Apple, Hong Kong’da ‘iPhone for Life’ adında yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu. Daha önce bazı operatör ve perakende mağazaların Apple’ın iPhone yükseltme programı için bu ifadeyi kullanması, Apple’ın da benzer bir nedenle markanın ticari haklarını satın almış olabileceğini düşündü.

Apple, iPhone for Life ifadesini şu anda hiçbir ürün ya da hizmeti için kullanmıyor. Bu nedenle Cupertinolu şirketin bu markayı ne için lisanslamak istediği hakkında kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Tahminler, Apple’ın mevcut iPhone yükseltme programını iPhone for Life olarak markalaştıracağı ya da iPhone for Life adında yeni bir program başlatacağı yönünde.

Apple şu ana kadar iPhone for Life yerine iPhone yükseltme programı ismini kullanıyordu

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile 13 Ekim’de Hi, Speed adında bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Söz konusu etkinlikte ARM işlemcili yeni MacBook’ların, AirTags’in ve en önemlisi yeni iPhone 12 modellerinin duyurulması bekleniyor. Apple’ın yeni iPhone’lar ile birlikte yeni bir iPhone yükseltme programı başlatması son derece olası.

iPhone 12 demişken; Apple’ın 13 Ekim’de gerçekleştireceği lansman etkinliğinde 5,4 inçlik iPhone 12 mini, 6,1 inçlik iPhone 12, yine 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max modellerini tanıtması bekleniyor. Söylentilere göre iPhone 12 modellerinin tamamı OLED ekran ile gelecek ve hepsinin 5G destekli versiyonları bulunacak. Cihazlar daha çok kamera ve RAM gibi donanım noktasında birbirlerinden ayrılacaklar.