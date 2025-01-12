Apple'ın iPhone satışlarında en çok güvendiği ülke dahi şirketin stratejik başarısızlığının önüne geçemedi.

Apple'ın geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin'deki iPhone satışlarına dair yeni bir rapor ortaya çıktı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun raporuna göre satışlar bir önceki yıla kıyasla %10-12 oranında gerilemiş durumda.

Ünlü analist, Apple'ın ciddi kârlar elde ettiği Çin pazarındaki bu düşüşün iPhone 16 serisindeki inovasyon eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor. Kuo, iPhone 16 serisinin yalnızca küçük iyileştirmeler ile gelmesinin Çinli tüketiciler tarafından olumsuz karşılanmasının yanı sıra tepki çektiğini de belirtiyor.

Çin'deki iPhone satışlarında %10-12 oranında düşüş yaşandı

Ayrıca önemli bir nokta da bu düşüşün Çin'deki genel akıllı telefon pazarının istikrarlı olduğu bir dönemde gerçekleşiyor olması. Yani Apple'ın kaybı, pazar koşullarından ziyade şirketin kendi stratejilerine bağlanıyor.

Kuo, Apple'ın 2025 yılının ilk yarısında daha da fazla satış kaybı yaşayabileceğini öngörüyor. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen uygun fiyatlı iPhone olan iPhone SE4'ün, SE serisinin sınırlı popülaritesi nedeniyle bu kayıpları telafi edemeyeceği düşünülüyor.

Raporda ayrıca iPhone 17 serisinin yalnızca eSIM desteğiyle piyasaya sürüleceği söylentileri de yer alıyor. Çin'de de henüz ülkemizde olduğu gibi tüm operatörler eSIM hizmeti sunmadığı için bu durumun kullanıcılar açısından sorun yaratabileceği ve satışları daha da düşürebileceği belirtiliyor.

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