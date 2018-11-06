Apple, iOS 12.1'in yayınlanmasından bir hafta sonra, iPhone XR'a özel bir iOS 12.1 güncellemesi daha yayınladı.

12 Eylül'de gerçekleştirilen Apple Lansmanı ile bütçe telefonu olarak tanıtılan iPhone XR, çok kısa bir süre önce, 26 Ekim'de satışa çıkarılmaya başlanmıştı. Bir hafta kadar önce iOS 12.1'i cihazları için yayınlayan Apple, iPhone XR'a özel 16B94 yapı numaralı bir iOS 12.1 güncellemesini de bugün yayınladı.

Apple'ın yeni yayınladığı güncelleme, zaten iOS 12.1 yüklü iPhone XR'lar için yüklenebilir durumda değil. Cihazlarını daha yeni alan ve sonrasında iOS 12.1'e güncelleştiren kullanıcılarda yüklenmekte. Apple'ın bu güncelleme ile ne amaca sahip olduğu bilinmemekle beraber güncellemenin, bazı performans iyileştirmeleri içerdiği tahmin edilmekte.

iOS 12.1 iPhone XR'a; fiziksel sim karta gereksinim olmadan operatör hattınızı kullanabilmenizi sağlayan eSIM desteği (şu anlık sadece Avrupa'daki operatörler; AT&T, Verizon ve T-Mobile'da geçerli), fotoğraflarınızı portre modunda çekerken derinliğini kontrol etmenizi sağlayan Derinlik Kontrolü, Grup FaceTime konuşmasında 32 katılımcıya kadar destek, 70 yepyeni emoji, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini içermekte. Güncelleme aynı zamanda iPhone XR'ın hücresel veri aktarımını da iyileştirmekte.