Apple, Kablosuz Şarj İçin MagSafe'i Tanıttı

Apple'ın bugün gerçekleştirdiği canlı etkinlikte tanıttığı yeni ürünler arasında kablosuz şarj performansını artıran MagSafe de yer aldı. MagSafe, aynı zamanda yeni iPhone'lara aksesuar takılması için de bir çözüm oldu.

Teknoloji devi Apple, uzun zamandır beklediğimiz etkinliği bugün canlı olarak gerçekleştirdi. Yeni iPhone 12 ailesinin de tanıtıldığı etkinlikte şirketin yeni ürünleri de kendisine yer buldu. Şirketin bugün tanıttığı ürünlerinden birisi de ilk defa gördüğümüz ve kablosuz şarj performansını artıracak MagSafe oldu.

Apple'ın yeni 15 W kablosuz şarj desteği sunan MagSafe sistemi, tüm iPhone 12 modellerinde bulunacak. Ancak MagSafe, yalnızca kablosuz şarjı daha kolay bir hale getirmekle kalmayacak; iPhone 12 cihazlara diğer Apple aksesuarlarını da yerleştirmenizi sağlayacak.

Yeni iPhone'larda aksesuarlar da bulunabilecek:

Aslında iPhone 12 modellerinde kullanıcıları için kablosuz şarjda bir kolaylık sağlamak isteyen ve çözüm olarak MagSafe'le karşımıza çıkan Apple, telefon koruyucularına eklenen mıknatıs sayesinde daha da fazlasını sunabilecek. iPhone 12 kullanıcıları, mıknatısla telefonlarını kablosuz şarja daha kolay yerleştirebilecekler.

Akıllı telefonun doğru şekilde kablosuz şarj platformuna oturtulmasıyla birlikte verimlilik de artacak ve telefonun şarj süresi küçük hatalardan etkilenmeyecek. Bunun yanı sıra kullanıcılar, mıknatıs üzerine Apple'ın cüzdanını yerleştirebilecekler. Ayrıca kapandığında ufak bir kısmından saati gösterecek yeni bir deri koruma da MagSafe'le kullanılabilecek.

Bunun yanı sıra Apple, iki adet şarj noktası içeren MagSafe Duo Charger isimli yeni bir ürününü daha tanıttı. MagSafe Duo Charger ile birlikte kullanıcılar, bir kısımda iPhone 12 telefonlarını şarj edebilirken diğer kısımda Apple Watch akıllı saatlerini de şarj edebilecekler.