Apple, ortaya atılan yeni iddialara göre kendi çiplerini üretmek için hazırlıklara başladı. 2023 yılına kadar kendi çiplerini kullanmayı hedefleyen şirket, ‘kendi kendine yeten’ bir şirket olmanın yanı sıra ürünleri üzerinde daha fazla kontrol elde etmek istiyor olabilir.

Teknoloji sektörünün lider markalarından Apple, tam bağımsız olmak için çalışmalara başlamış gibi görünüyor. Şirket, bugün ayrıca ‘dijital miras’ adlı yeni bir özelliği ile de gündeme gelmişti. Özellikle son dönemde yeniliklere açık bir tavır sergileyen şirketin şimdi de kendi çiplerini üretmek için harekete geçtiği ortaya çıktı. Bloomberg’den elde edilen bilgilere göre Apple, gelecekte Broadcom ve Skyworks gibi şirketlerden parça almayı bırakabilir.

Şirketin bu amaç uğruna yeni bir ofis kuracağı öne sürülüyor. Her ne kadar bu planlar daha başlangıç aşamasında olsa da Apple’ın öncelikle ‘kablosuz bağlantılar’ üzerinde çalışmalara başlayacağı düşünülüyor. Elbette iPhone ve Mac cihazlarda ‘çip’ deyince akla ilk gelen parça işlemciler oluyor. Ancak güç yönetimi, USB bağlantı, kablosuz şarj, Wi-Fi ve Bluetooth gibi özellikleri sağlayan çipler de Apple’ın “üretilecekler listesinde” yer alıyor.

Apple, ürünleri üzerinde tam kontrol istiyor olabilir:

İPhone cihazlar için diğer şirketler tarafından üretilen en büyük parçalardan biriyse ‘modem’. Apple, bilindiği üzere bu alandaki çip ihtiyacını Qualcomm tarafından karşılıyor. Ancak şirketin uzun bir süredir kendi 5G çiplerini üretmek istediği de geçtiğimiz dönemde ifade edilmişti. Bu amaç uğruna Intel’in akıllı telefonlar için oluşturduğu modem işini 1 milyar dolar karşılığında satın alan Apple, 2023 yılına kadar kendi çiplerine geçiş yapmayı hedefliyor.

Kendi çiplerini üreterek hem ürünleri üzerinde daha fazla kontrol elde etmek hem de donanım açısından daha üstün cihazlar üretmek isteyen Apple, aynı zamanda ‘kendi kendine yeten’ bir şirket olmayı da hedefliyor. Küresel anlamda halihazırda devam eden çip sıkıntısı, teknoloji devlerini etkilemeye devam ediyor. Apple, gelecekte yeniden böyle bir durum yaşanması halinde işini şansa bırakmak istemiyor olabilir.