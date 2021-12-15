iPhone Kullanıcıları ‘Dijital Mirasçılarını’ Seçebilecek

Son iOS güncellemesiyle birlikte Apple'a çok tartışılacak oldukça değişik bir özellik geldi. Bu yeni 'Legacy Contact' ya da Türkçesi ile Vâris özelliğiyle birlikte bundan sonra dilerseniz 'dijital mirasınızı' bırakabileceğiniz kişileri seçebileceksiniz.

Apple, dijital miras konusunda önemli bir adım atarak, vefatınız durumunda tüm Apple kimliğinize ve iPhone'daki tüm bilgilerinize ulaşabilecek kişiyi seçmenize izin veriyor. Seçtiğiniz varis, vefat belgesi ve varis olduğunu kanıtlayan kod ile Apple'a başvurup tüm bilgilerinize ulaşabiliyor.

Apple bu yeni özelliği, “Dijital Miras programı, ölmeniz durumunda hesabınıza ve kişisel bilgilerinize erişebilmeleri için kişileri ‘Miras Bırakılan Kişi’ olarak belirlemenize olanak tanır. “ şeklinde tanımlıyor. Gelin yeni güncellemenin bu değişik özelliğine ve diğer özelliklerine birlikte bakalım. Peki iPhone'da Vâris nasıl seçilir, bu özellik nasıl kullanılır yakından bakalım.

iPhone'da Vâris nasıl seçilir, nasıl kullanılır?

Adım #1: Ayarlar uygulamasını açın,

Ayarlar uygulamasını açın, Adım #2: Kullanıcı adınıza dokunun,

Kullanıcı adınıza dokunun, Adım #3: Şifre ve Güvenlik seçeneğine dokunun,

Şifre ve Güvenlik seçeneğine dokunun, Adım #4: Varis seçeneğine dokunun, açılan menüden Vâris ekle'ye dokunun,

Varis seçeneğine dokunun, açılan menüden Vâris ekle'ye dokunun, Adım #5: Karşınıza sadece size özel bir kod çıkacak, Bu kodu Vârisiniz olarak belirlediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Varis olarak belirleyeceğiniz kişinin iPhone kullanmasına da gerek yok.

Karşınıza sadece size özel bir kod çıkacak,

iPhone Vâris özelliği ne işe yarıyor?

Varis olarak seçtiğiniz kişi, hayatınızı kaybetmeniz durumunda göndermiş olduğunuz o özel kod ve vefat belgesi ile birlikte iPhone'daki tüm bilgilerinize ulaşabiliyor. Bunun için varisiniz vefat belgesi ve özel varis koduyla Apple'a ulaşıyor. Bir başka değişle seçtiğiniz varis, tıpkı diğer miras olaylarında olduğu gibi Apple'daki tüm dijital kimliğinizin varisi oluyor, bu kimliğiniz vefat durumunda varisinize aktarılıyor.