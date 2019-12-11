  • Apple, Yeni Mac Pro'nun Donanım ve Aksesuarlarını Yayınladı

Apple, Yeni Mac Pro'nun Aksesuarlarını 'Enteresan' Fiyatlarla Satışa Sundu

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Apple, geçtiğimiz dönemlerde tanıttığı, dün itibarıyla da Türkiye'de satışa sunduğu Mac Pro için yeni donanım parçaları ve aksesuarlar yayınladı. Apple'ın çevrimiçi mağazasında bulunan ürünler, ciddi anlamda cep yakacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda özellikle tasarımıyla dikkat çeken yeni Mac Pro'sunu tanıttı. Dün itibarıyla da yeni Mac Pro, dudak uçuklatan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. Apple şimdiyse, yeni Mac Pro'ları için bazı ek donanımları ve aksesuarları çevrimiçi mağazalarına ekledi.

Apple'ın Mac Pro için yayınladığı ek ürünler, farklı amaçlara hizmet ediyor. Piyasaya sürülen ürünler arasında RAM, webcam ve stand gibi ürünler yer alıyor. Açıkça söylemek gerekiyor ki Apple'ın yayınladığı ürünlerin tamamı, Türkiye'ye gelmiş durumda değil. Ancak Apple'ın Türkiye için oluşturduğu çevrimiçi mağazaya eklediği ürünlerin çok ciddi anlamda cep yakacağını söyleyebiliriz.

Mac Pro

Apple'ın çevrimiçi mağazasına eklediği ürünler şu şekilde;

Pro Stand: 

7.199 TL (Bu ürün monitörünüzü dilediğiniz gibi ayarlayabilmenize yardımcı oluyor.)

Apple

VESA Montaj Adaptörü: 

1.449 TL (Bu ürün sayesinde monitörünüzü sabitleyebilirsiniz.)

Apple

Apple Afterburner Kartı:

16.000 TL (Eğer profesyonel amaçla bir Mac Pro aldıysanız, özellikle de video işleriyle uğraşıyorsanız bu ürünü satın almayı düşünebilirsiniz. Ürün, temel anlamda bir ekran kartıdır. Ancak bu ürün Türkiye'de şu an için mevcut değildir.)

Apple

Logitech 4K Pro Webcam:

199.95 dolar (-yaklaşık 1.160 TL + vergiler- Apple'ın Türkiye mağazasında yer almayan bu webcam, 4K çözünürlük sunuyor ve manyetik yapısı sayesinde monitöre yapışabiliyor.)

Apple

Radeon Pro Vega II MPX Modülü: 

22.400 TL (Bu modül ekran kartını güçlendirmek veya genişletmek için kullanılıyor. Şu an için Türkiye'de bulunmuyor.)

Apple

Radeon Pro Vega II Duo MPX Modülü: 

44.800 TL (Bu modül az önce bahsettiğimiz Radeon Pro Vega II MPX modülünün ikili versiyonudur. Bu ürün de şu an için Türkiye'de bulunmuyor.)

Apple

Belkin Kilit: 

49.95 dolar (-yaklaşık 290 TL + vergiler- Bu ürün yeni bir Mac Pro aldıysanız, sahip olduğunuz kasanın kilitlenmesini sağlıyor. Böylelikle kimse kasanızın içini açamıyor.)
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Apple

Belkin Güç Kablosu: 

69.95 dolar (-yaklaşık 400 TL + vergiler- Türkiye'de bulunmayan bu güç kablosu, kasanın içerisinde yer alan donanımlara güç vermenize yardımcı oluyor.)

Apple

16GB (2x8GB) DDR4 ECC RAM: 

400 dolar (-yaklaşık 2.300 TL + vergiler. Mac Pro'nuzu daha da güçlendirmek isterseniz farklı büyüklüklerde RAM desteği yapabilirsiniz. Apple, en azından şu an için hiçbir RAM modelini Türkiye'ye getirmedi.)

Apple

32GB (2x16GB) DDR4 ECC RAM:

800 dolar (yaklaşık 4.600 TL) 

Apple

64GB (2x32GB) DDR4 ECC RAM:

1.200 dolar (yaklaşık 7.000 TL)

Apple

128GB (2x64GB) DDR4 ECC RAM:

2.800 dolar (yaklaşık 16.240 TL)

Apple

256GB (2x128GB) DDR4 ECC RAM:

6.000 dolar (yaklaşık 35.000 TL)

Apple

Kaynak : https://www.iclarified.com/73704/apple-adds-new-mac-pro-accessories-to-online-store
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